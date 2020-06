La Regione al fianco delle società sportive dilettantistiche

Contributi a fondo perduto tra i 500 e i 1500 euro da destinare alle società sportive dilettantistiche. È una misura messa in campo dalla Regione quale aiuto a quelle associazioni sportive che per lo svolgimento delle proprie attività utilizzano strutture private e di proprietà di soggetti diversi. L’avviso pubblico emesso dalla Regione quale intervento in soccorso al mondo sportivo dilettantistico chiamato anche lui a far fronte alla crisi epidemiologica, sarà operativo da questa mattina. Le società sportive che intendono partecipare avranno 15 giorni per presentare le loro istanze. Domande a cui la Regione risponderà in 30 giorni. Per poter conoscere i requisiti necessari per l’acceso al finanziamento a fondo perduto, è necessario reperirli all’indirizzo http://www.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi. L’ammontare complessivo del finanziamento è di 3milioni di euro.