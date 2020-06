Aiuti agli artigiani: uno sportello informativo nel comune

Uno sportello informativo per l’accesso alle agevolazioni, soprattutto regionali, destinato alle imprese artigianali che operano sul territorio comunale. A favorirne l’insediamento è una delibera di giunta, datata 24 giugno, la numero 95 di registro, che risponde alla precisa richiesta della Confartigianto imprese Bari. Come riporta l’atto, pubblicato sull’albo pretorio, con questo provvedimento «l’Amministrazione si pone come obiettivo principale, dopo la recente crisi economica generata dall’insorgere della pandemia da Covid 19, e di porre in essere ogni iniziativa utile che permetta la ripresa economica delle attività che in questo periodo di fermo forzato, hanno subito gli effetti negativi della crisi». Lo sportello sarà collocato all’interno del Municipio in spazi ancora da individuare e sarà attivo per un anno. Sarà utilizzato da quelle imprese che vorranno aderire alla iniziativa, in orari da concordare e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Ente. Altre iniziative utili a favorire la corretta informazione per l’accesso ai benefici di legge e agli aiuti economici, saranno ben accette anche da parte di altre organizzazioni presenti sul territorio.