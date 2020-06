Sostegno ai canoni di locazione, il Comune rettifica le modalità d’accesso ai benefici

In merito all’intervento straordinario di sostegno economico varato dal Comune di Giovinazzo per il pagamento dei canoni di locazione o delle utenze domestiche alle famiglie in difficoltà economica a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Giunta comunale ha rettificato l’avviso pubblico dello scorso 15 giugno con una nuova delibera del 23 giugno.



In particolare, rispetto al precedente avviso, all’art.2 del nuovo bando si specifica che la soglia dei 1.200 euro delle entrate mensili del nucleo familiare, oltre la quale si è esclusi dal beneficio, è riferita alla media aritmetica delle entrate economiche dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.



Per questo intervento straordinario il Comune ha impegnato oltre 85mila euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 13 luglio 2020.

Chiunque fosse interessato può consultare il bando sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it al link http://albo.egov.ba.it/documents/10192/3792181/bando_intervento_a_sostegno_locazione..pdf