Giocare al calcetto adesso si può

Il presidente della Regione Puglia ha voluto bruciare le tappe. Con una sua ordinanza ha disposto che dal 25 giugno anche i centri sportivi dove si praticano sport di contatto potranno riaprire agli amatori e ai dilettanti. Il calcetto soprattutto, visto che è l’attività sportiva tra quelle non agonistiche assai preferita dal genere maschile. L’accesso agli impianti dovrà avvenire con prescrizioni e indicazioni a cui tutti dovranno ottemperare. Dalla adeguata pianificazione delle attività, con prenotazioni on line per evitare sovrapposizioni di orari tra gruppi di atleti, alla organizzazione degli spazi negli spogliatoi. Le sanificazioni, l’uso della mascherina all’arrivo e all’uscita dal centro sportivo, dovranno diventare prassi. La decisione di Emiliano contrasta con la comunità scientifica nazionale che chiede ancora prudenza alla luce dei nuovi focolai di contagio da Covid 19, scoperti proprio nelle scorse ore in Emilia Romagna e i Campania. Il Presidente della Regione giustifica la sua ordinanza con la scarsa circolazione del virus in Puglia e per questo ritiene che le misure restrittive possano essere più elastiche.