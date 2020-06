San Pietro Pago: un nuovo capitolo per la chiusura definitiva

«Dopo mesi di interlocuzione continua con la Regione Puglia e con Ager, abbiamo stabilito di comune accordo, di gestire direttamente la fase successiva alla Messa in Sicurezza di Emergenza che è curata da Ager». Lo ha dichiarato il sindaco Tommaso Depalma, che con una delibera di giunta , la 88 del 17 giugno, ha stabilito di procedere in proprio alla chiusura definitiva della discarica di San Pietro Pago, e per le attività della post gestione del sito. «Al momento – ha dichiarato ancora il sindaco - il progetto esecutivo della messa in sicurezza appaltato da Ager è quasi pronto, dopo di che si procederà alla gara di appalto per la concessione dei lavori. Nel frattempo, il Comune ha manifestato alla Regione l’intento di procedere in proprio alla progettazione esecutiva della chiusura definitiva dei lotti esausti della discarica e all’avvio della post-gestione degli stessi, una operazione che ha un valore economico molto importante. D’altronde è proprio di questoche stiamo già interloquendo con la Regione perché i tempi delle querelle legali con Daneco non collimano con la nostra esigenza di tutelare subito il territorio, mettendo in sicurezza quel sito e la salute pubblica». È l’ennesimo risvolto di una vicenda lunga decenni che riguarda un sito, quello di San Pietro Pago, al centro di contenziosi e polemiche. Chiuso all’abbancamento dei rifiuti dal 2014, il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione pari a 4,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della discarica. Per un intervento, quello della messa in sicurezza, che l’amministrazione comunale si era detta non all’altezza della sua progettazione ed esecuzione. Per questo aveva chiesto alla Regione, e per suo conto all’Ager, di provvedere a questo genere di interventi. Adesso, con il progetto esecutivo ormai pronto e messo a bando dall’Ager, il Comune chiede di poter provvedere in proprio alla fase della post gestione.