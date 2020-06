Nuovi orari per le visite al Cimitero

Dopo l’osservanza delle misure restrittive emanate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da contagio Covid-19, con una nuova ordinanza il sindaco ha disposto che il Cimitero comunale sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 17.00 durante il periodo dell’ora solare e dalle ore 7.00 alle 18.00 durante il periodo dell’ora legale. Inoltre, dalla domenica al lunedì, il cimitero sarà aperto solo la mattina, dalle 7.00 alle 13.00. Resta obbligatoria per i visitatori l’osservanza di indossare i guanti monouso e la mascherina all’interno delle aree cimiteriali e degli uffici amministrativi aperti al pubblico presenti nel cimitero e di non creare situazioni di assembramento.

Nell’ordinanza, il sindaco Tommaso Depalma dispone anche di consentire l’accesso al pubblico anche dal secondo cancello sito nella zona di ampliamento al fine di consentire la massima fruibilità ai visitatori con disabilità.

«La precedente procedura d’ingresso – ha detto – è stata rivista dopo aver registrato una pressante richiesta da parte di tanti cittadini che chiedevano la possibilità di potersi recare in visita al cimitero in orari più comodi, ovvero la mattina presto, anche in vista del grande caldo che arriverà con la stagione estiva. Altresì di poter rendere disponibili quanti più ingressi possibili, soprattutto nelle giornate di maggior afflusso, per rendere più agevole l’accesso ai visitatori, in particolare ai diversamente abili».