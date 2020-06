Continuano le reazioni della politica e delle associazioni sugli arresti di giovedì scorso

Ancora commenti sui fatti di giovedì scorso da parte di partiti politici e dal mondo associazionistico. A pubblicare post sui propri profili facebook sono Il Pd, Forza Giovinazzo e il Comitato per la salute pubblica.

«È uno tsunami quello che si è abbattuto su Giovinazzo – scrive il Partito democratico - Perché oggi il mondo pare girare alla rovescia. Perché chi avrebbe dovuto per tutti noi rappresentare la certezza, pare invece aver remato contro, facendoci sprofondare negli abissi dello sconforto, dell’incertezza, dell’incredulità. È il momento di stringerci ancor più come comunità per difenderne i valori, quelli buoni, con fermezza, con convinzione, ma anche con la consapevolezza che in questo momento la città non ride più».

Convintamente al fianco delle forze dell’ordine si dichiara essere Forza Giovinazzo. «Confidiamo in un intervento fermo e deciso da parte delle Istituzioni e delle Autorità preposte – scrivono da quel partito - affinché si proceda ad estirpare queste sacche di criminalità presenti su tutto il territorio pugliese, barese e locale, permettendo a tutti i cittadini di sentirsi liberi e sicuri. Confidiamo, altresì, che la verità venga a galla, che i responsabili vengano isolati e perseguiti, affinché l’onorabilità delle divise delle nostre Forze dell’ordine e dei valori che esse rappresentano resti integra a tutela della collettività».

È opportuno ricordare che la vicenda degli arresti dei quattro soggetti, deve essere ancora tutta chiarita e che i processi si fanno in altre sedi. Proprio per questo il Comitato per la salute pubblica prova ad allargare lo spettro con il proprio intervento. «Tutti noi - scrive il Comitato - ci siamo visti sospesi su un baratro, su un profondo buco nero. Da anni e per anni un sodalizio criminale si era instaurato tra malavita comune, un commerciante, altrimenti chiamato “società civile”, e esponenti delle forze dell’ordine. Quello che importa adesso è aiutare in tutti i modi quanti sono adesso impegnati a fare chiarezza, a far emergere questo volto nascosto o poco, quasi per nulla, conosciuto di Giovinazzo».

Anche il sindaco Tommaso Depalma è nuovamente intervenuto sulla vicenda. «La recente indagine della Direzione Distrettuale Antimafia – ha scritto - ci ha spinto, a pochi giorni dall’ultimo Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, a fissare un nuovo incontro in Prefettura per chiedere con maggior forza al Prefetto ogni intervento utile per contrastare le infiltrazioni mafiose».

E poi risponde alle opposizioni che in qualche maniera chiedono più trasparenza nelle azioni amministrative per salvaguardare la sicurezza della città. «La città va difesa, - ha scritto - non va vilipesa come certa opposizione vuole fare con subdole insinuazioni: uniti con tutte le Istituzioni per far prevalere la città migliore, la città che amiamo».

Un termine quel «vilipesa» che appare essere poco felice. «Vilipendio – risponde il Comitato - per il vocabolario della lingua italiana Treccani vuol dire: “disprezzo, disistima espressi con parole, scritti o atti gravemente offensivi”. Quando le opposizioni avrebbero espresso tale “disprezzo” o “disistima” per la città? E’ il parlare a vuoto, contro il nulla, che suona disprezzo o disistima per chiunque si trova ad essere rappresentato da lui in un momento così grave per la nostra comunità».