«Sostenibilità e mobilità, due aggettivi che non hanno significato»

«Gli incidenti su questa strada cominciano a diventare consuetudine. Casualità? Può essere, ma anche no». Interviene così il consigliere comunale Francesco Saracino (Pd) a margine dell’incidente occorso ad una donna lungo la ex statale 16. Caduta dalla moto per una frenata improvvisa, a guidare il mezza era il marito, la donna ha riportato seri danni al volto e la torace, tanto da essere trasportata in stato di coma al Policlinico di Bari. «Sta di fatto che io quella strada – scrive Saracino sul suo profilo facebook - da quando per gran parte ristretta, non la percorro più. D’altronde, dovrei percorrerla sperando che chi sopraggiunga difronte non devii la propria traiettoria anche solo di pochi centimetri; sperando che dagli accessi laterali a nessuno venga in mente di sporgere, anche solo leggermente, il muso dell’auto; sperando di non dover fermarmi per cambiare il pneumatico dopo l’infinita serie di tombini in cui, inevitabilmente, si sprofonda percorrendola con direzione Santo Spirito». Lo stile adottato da Saracino per descrivere il tratto di strada dove è occorso l’incidente, è estremamente sobrio. Il suo dito però è puntato verso la pista ciclabile che riduce e di molto la carreggiata, tanto da non lasciare vie di fuga in casa di ostacoli improvvisi. Sin dai tempi della sua costruzione, quella ciclabile è stata oggetto di polemiche e dure prese di posizione. «Sarebbe cosa buona, insomma – scriva ancora - che l’aggettivo “sostenibile”, accostato alla parola “mobilità”, non fosse considerato di puro ornamento, privo di significato». E poi la conclusione ironica.

«Non resta che augurarci, allora, che il prossimo Sindaco non sia appassionato di Formula Uno. Altrimenti già me la vedo la curva del tabaccaio, nei pressi del Caranuto, stile Montecarlo».