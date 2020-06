Sospensione tasse e agevolazioni, il Comune a sostegno di cittadini e imprese

«Come sempre i Comuni dimostrano di essere capaci di interpretare concretamente i bisogni delle persone mentre la politica romana discute, vaneggia ma non risolve. Ciononostante, noi continueremo a fare tutto quello che è dovuto per fare sentire ai cittadini la nostra vicinanza e per far capire loro che l’economia del nostro territorio si rilancia tutti insieme, nessuno escluso». A dirlo è il sindaco Tommaso Depalma che annuncia una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo locale. La sospensione fino al 30 settembre del pagamento della Tosap, la sospensione della prima rata della Tari, che slitta al 30 giugno, con l’ultima della quattro previste, sarà a conguaglio a dicembre 2020. «L’Amministrazione comunale – è il commento dell’assessore al bilancio Antonella Colaluce - è scesa in campo per non lasciare indietro nessuno. Per le attività produttive, nessuna esclusa, colpite più severamente o meno, dagli effetti del Covid-19, sono state concesse sospensioni in materia di tributi locali». La manovra economica del Comune va incontro anche ai proprietari di immobili, prevedendo il versamento dell’acconto Imu, in una finestra temporale, per la quota di competenza comunale, che va dal 16 giugno al 16 settembre, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. «L’impegno assunto con i differimenti inciderà scuramente sui flussi di cassa comunale – ha affermato la Colaluce - Ma abbiamo sentito il dovere di andare incontro alle difficoltà di tutta la cittadinanza in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Ci impegneremo a valutare, compatibilmente con le risorse di Bilancio, ulteriori riduzioni della Tosap per le attività che hanno subito la sospensione, commisurata anche ai mesi di lockdown di marzo-aprile, mentre per quanto riguarda la Tari, sempre per i codici ATECO colpiti dalla crisi, valuteremo agevolazioni in sede di conguaglio, cioè entro il 16 dicembre 2020».