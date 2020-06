Troppo poco il rinvio della Tosap e più spazio ai dehors come aiuto al commercio

Il rinvio generalizzato al 30 settembre della Tosap e dell’imposta comunale sulla pubblicità, oltre al permesso di ampliamento per i bar dei dehors direttamente sulla piazza. Sono questi gli interventi concordati dall’amministrazione comunale con l’Arac, l’associazione che riunisce albergatori e ristoratori, quale sostegno per le perdite economiche subite e che continueranno a subire gli esercizi commerciali, per via delle limitazioni imposte dal Covid 19. «Fossero queste le misure reali disposte in aiuto del commercio – scrive in una nota il Comitato per la salute pubblica - allora la categoria starebbe veramente nei guai. In realtà, la disposizione sulla proroga generalizzata al 30 settembre è solo un rinvio dei pagamenti: anche per chi magari è rimasto regolarmente aperto e, salvo gli intoppi dovuti alle misure di salvaguardia, non ha patito di alcuna chiusura. Meno male, invece, che per gli esercizi commerciali costretti a chiudere vi siano state alcune misure del Governo: cancellazione dei tributi, come la Tosap, per alcuni mesi, aiuti a fondo perduto per chi ha avuto perdite consistenti di incassi rispetto all’anno precedente, cassa integrazione generalizzata (anche se con i noti, inaccettabili ritardi) e altro ancora». Il Comitato contesta il fatto che ben poco è stato fatto, come iniziativa propria dall’Amministrazione comunale a favore del commercio. «In altri Comuni – è scritto ancora nella nota - come Bari, sono stati erogati aiuti a fondo perduto o, come Molfetta, voucher specifici per potenziare gli acquisti presso gli esercizi locali. A Giovinazzo nulla di tutto questo. Non ve ne è traccia alcuna. Le stesse misure vantate sui dehors sono state prese in applicazione delle disposizioni nazionali che lo hanno permesso». E per permettere ai gestori dei bar di poter utilizzare alcuni spazi su piazza Vittorio Emanuele, una delibera rende la piazza isola pedonale. Dal 6 giugno al 31 agosto, dalle 19 all’una di notte, sarà interdetta la circolazione e la sosta a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di proprietà dei residenti. «Il bilancio dei dehors in piazza meglio tracciarlo alla fine – conclude la nota - Vi sono anche aggravi di costi da sopportare, costi per i singoli esercizi e costi per la collettività, con problemi di circolazione, spazio a disposizione. E poi, il rinvio generalizzato del pagamento Tosap è solo un danno momentaneo per le finanze comunali. Senza parlare di altre misure scriteriate, come il via libera alla plastica a fine serata per le bevande fuori dei locali pubblici».