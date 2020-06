Il consiglio comunale torna in aula

Due punti all’ordine del giorno, entrambi riferiti all’imposta municipale propria, l’Imu, il primo sul regolamento di disciplina dell’imposta, l’altro sul differimento dei termini di pagamento. La novità è che il consiglio comunale, chiamato a discutere e approvare i due punti, si riunirà alle 17,30, tornerà a riunirsi nella sala consiliare. Non più in teleconferenza come è stato per le precedenti sedute. Si tratterà comunque di una seduta che dovrà garantire il rispetto delle distanze e tutte le misure di sicurezza previste a garanzia della salute di tutti. Come saranno disposti i banchi dell’amministrazione, della maggioranza e delle opposizioni per assicurare il distanziamento sociale, lo potremo vedere in diretta streaming. Al pubblico, infatti, sarà interdetto l’accesso in aula consiliare.