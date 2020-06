Il Comune apre strutture e spazi all’aperto alle società sportive

Tutte le società sportive, quelle iscritte all’albo comunale, che intendono utilizzare le strutture pubbliche, possono formulare e inoltrare le proprie richieste al Comune. È quanto emerso da un incontro che si è tenuto tra i rappresentanti della Consulta dello sport e l’assessore al ramo Gaetano Depalo. Non solo le strutture sportive, come il campo sportivo, i palazzetti e le palestre, ma anche gli spazi all’aperto come la Villa comunale, il Parco Scianatico, l’area mercatale. La decisione è frutto del periodo emergenziale, dovuto al contenimento del coronavirus per consentire a squadre ed atleti di recuperare tempo e tornare agli allenamenti sospesi a causa del blocco totale delle attività sportive.Oltre alla richiesta formale, l’unico obbligo a cui le società si devono attenere è quello di ottemperare alle indicazioni delle rispettive federazioni di appartenenza, e di effettuare la pulizia degli spazi come è previsto dai protocolli sanitari.Il Comune provvederà alla prima sanificazione degli ambienti allorché verranno richiesti.