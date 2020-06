«Non riposiamo più». Il lamento intorno al campo da basket degli abitanti della zona

«Ci fidiamo del buonsenso dei genitori e di tutti coloro i quali accompagneranno i bambini in questi posti. Bisogna continuare a mantenere la distanza e far sì che i nostri figli possano giocare in tutta sicurezza. Se dovesse riesplodere il contagio saremo costretti a richiudere tutto e sarebbe davvero un peccato». Così aveva dichiarato il sindaco Tommaso Depalma presentando attraverso un video pubblicato sui suoi canali social presentando la nuova area giochi di piazza Don Tonino Bello. Un appello al buon senso che però pare sia caduto nel vuoto, almeno a sentire i cittadini che vivono e abitano intorno a quella piazza. Tanto da voler promuovere una petizione e una raccolta firme per chiedere maggiore controllo e più sicurezza. Non è stata quindi ancora ufficialmente inaugurata, quell’area giochi, che è subito diventata un nodo della discordia. Perché, come hanno raccontato gli abitanti della zona, sul campo da basket i ragazzi giocano fino a tarda notte, e il rumore continuo della palla che sbatte sul cemento, non fa riposare nessuno.

«Il voler creare degli spazi per famiglie e ragazzi è sempre una buona idea – hanno raccontato - ma l’intento deve avere un progetto bel strutturato e certamente più realistico». E per renderlo tale pongono posto domande. «Ha capito il sindaco – chiedono - che prima di installare i due canestri da basket doveva pensare alla sicurezza e alla sorveglianza del luogo? Ha pensato il sindaco a recintare la piazzetta in modo che, come succede in altre parti della città la villa comunale ad esempio, ci sia più controllo e i ragazzi non facciano quello che a loro pare a l’ora che loro aggrada? Ha pensato il sindaco a chiamare degli ausiliari perché dessero un ordine e una garanzia di sicurezza e rispetto delle regole? Ha pensato il sindaco di far passare di tanto in tanto forze dell’ordine e vigili urbani? No. Il sindaco a tutto questo non ci ha pensato». Quello che i cittadini lamentano è che con quell’area giochi sono sparite le regole. «Famiglie che si trattengono fino a tardi con i bambini –sottolineano – i ragazzi vanno via solo se gli abitanti del posto sono costretti ad affacciarsi ai balconi e urlare contro. E siamo solo a giugno. Cosa succederà per tutta l’estate?».

Per qualcuno il posto è diventato invivibile. «Non si può creare un’area da gioco a poche centinaia di metri dalle case – continuano - Non è corretto. C’è gente che fa turni di lavoro e torna all’alba per riposare e non gli è concesso». Interi nuclei familiari si sono rivoti più volte al primo cittadino per rappresentargli le loro lamentele. «Nessuna risposta concreta – hanno affermato - Ad alcuni è stato detto che saranno apposti cartelli con gli orari per l’utilizzo dell’area. Ad altri è stato detto “risolveremo”, ad altri ancora chiamate i carabinieri. Ome se i carabinieri non avessero altre priorità a cui far fronte».

C’è negli abitanti dei condomini intorno a piazza Don Tonino Bello tanta stanchezza. «Abbiamo perso pace e tranquillità – è il commento – E poi inaugurare questo spazio in questo momento non ci sembra una buona cosa. Lo si è aperto nel peggior modo possibile. Senza alcun sistema di prevenzione, senza controlli, senza regole, in barba a tutti i divieti e avvertimenti delle autorità sanitarie, come se nulla fosse successo da marzo a fine maggio». Fidarsi del buon senso, come aveva auspicato Depalma, forse non è più sufficiente.