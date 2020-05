Alle urne a settembre per il rinnovo del Consiglio regionale

Si sarebbe dovuto votare per eleggere in nuovo Consiglio regionale in questa primavera. Ma la diffusione del Covid 19 ha fermato anche questo importante appuntamento. E per il ritorno alle urne si discute proprio in questi giorni. Già si era ipotizzato l’autunno prossimo come periodo ideale, adesso sembra si sia individuato settembre come mese per l’esercizio del voto. Il 20 e il 21 di quel mese, come ha confermato ieri la Commissione affari istituzionali della Camera dei Deputati. Sarà un «election day», ossia una unica giornata per le elezioni Regionali, Comunali e anche per il referendum sul taglio dei parlamentari. Questo imporrà ai partiti politici al raccolta delle firme per la presentazione di liste e candidati, scadenze pressanti a cavallo del Ferragosto. Per questo non tutti gli attori politici si sono detti favorevoli per quella data, ma il Ministro degli Interni , Luciana Lamorgese, ha lasciato intendere, come suggerito dal Comitato tecnico scientifico, di aver voluto puntare su quella data per il rischio di un ritorno della pandemia in autunno.