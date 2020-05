Reddito di emergenza, come inoltrare le domande

Il «Decreto rilancio» entrato in vigore il 29 maggio scorso, prevede il «reddito di emergenza», un sostegno economico destinato a quei nuclei familiari che versano in condizioni di necessità economica dovuta alla emergenza Covid- 19. Il Comune di Giovinazzo è pronto a ricevere le domande di chi, secondo precise indicazioni, ne ha diritto. E i requisiti vanno dalla residenza in Italia a un reddito Isee dichiarato inferiore ai 15mila euro con riferimento al mese di aprile del 2020, e che varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Ad essere esclusi dal beneficio economico, secondo le disposizioni del «Decreto rilancio», sono i titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; i titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del Rem; i percettori del Reddito di Cittadinanza; i detenuti; i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica; i fruitori di una delle indennità previste dal Decreto «Cura Italia».

Il «Reddito di emergenza» è riconosciuto ed erogato dall’INPS in due quote da un valore minimo di 400 euro ciascuna, sino ad un massimo di 800 euro. La domanda deve essere presentata in via telematica sul portale INPS entro il 30 giugno, identificandosi con Pin, Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica per completare la procedura di domanda, o eventualmente avvalendosi dell’aiuto di un CAF.

«Invitiamo quanti abbiano i requisiti ad inoltrare la domanda per questo ulteriore intervento – ha dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito - Noi dal canto nostro siamo al lavoro su una misura specifica che riguarda quanti sono in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione. Gli interventi di protezione sociale sono in questo momento urgenti ed indifferibili, occorre evitare l’aggravamento della situazione economica di quanti sono maggiormente esposti dai rischi provocati dall’emergenza Covid-19».