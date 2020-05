Regione e Comune cofinanziano il progetto «No barrier»

Una passerella e pedane in legno completa di sottostruttura metallica e corrimano, l’area di parcheggio adiacente da implementare con 10 stalli dedicati ai disabili, opportuna segnaletica anche con indicazioni tattili per i non vedenti. È questo il progetto «No barrier», presentato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici che si è visto assegnare un finanziamento di 20mila euro dal dipartimento Demanio e Patrimonio della Regione Puglia. Complessivamente per la realizzazione del progetto, le somme necessarie sarebbero di 47mila euro, per cui i restanti fondi sarebbero da reperire dal bilancio comunale. Il luogo prescelto per la realizzazione del progetto a favore dei diversamente abili che volessero raggiungere il bagnasciuga è la località Trincea. Presumibilmente lo stesso luogo individuato da Luca Mazzone che aveva spinto il Comune verso la realizzazione di una spiaggia pere disabili. «La rampa di accesso - si legge infatti nel comunicato diffuso dall’amministrazione comunale - dovrà essere sottoposta, prima della sua fattiva costruzione ed ubicazione, ai pareri degli Enti coinvolti nel processo autorizzativo. Inoltre il Comune risulta essere assegnatario di tre sedie job, utili alla discesa in acqua dei disabili, da ritirare al deposito regionale entro l’ultimazione dei lavori». Il progetto prevede anche l’accordo con le strutture ricettive della zona per rendere disponibili e gratuitamente, spogliatori e servizi igienici accessibili ai disabili. «Abbiamo deciso di partecipare con un progetto che prende spunto dall’idea di Luca Mazzone ma che non ha di fatto visto la presentazione dello studio di fattibilità dello stesso donato a Giovinazzo – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Depalo - Questo ci ha consentito di ottenere il massimo contributo rispetto a quanto poteva essere concesso in termini di finanziamento regionale. Il progetto vedrà la luce nella parte culminate del lungomare di Ponente, in una zona senza alcuna limitazione sia dal punto di vista geologico, sia rispetto a divieti di balneazione e già in parte compromessa dalla presenza di tratti cementificati da decenni. L’augurio è che si possa superare velocemente l’iter autorizzativo e procedere celermente alla realizzazione».