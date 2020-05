Il Megafono della gente

Secondo appuntamento con «Il Megafono: la voce della gente», la serie di incontri ideata dall’associazione «Nuova Giovinazzo». Il tema dell’appuntamento che andrà in onda in diretta streaming dalla pagina facebook dell’associazione a partire dalle 19,30, il lavoro nella «fase due». Aspettative, difficoltà, paure. Come sarà la ripresa? Ne parleranno nel corso della diretta l'Onorevole Marco Lacarra, del partito Democratico, l'ingegnere Cosimo Marangi, di Ceo Tecnocons Taranto, i proprietari del Bar San Marco di Giovinazzo, Domenico De Robertis e Domenico Discioscia e il consigliere comunale di Molfetta e dell'area Metropolitana di Bari Giovanni Facchini.