L’emergenza solo per creare consenso

«Tutte quelle norme che il Sindaco vuol far passare come una sua concessione a molti esercizi commerciali, e cioè la possibilità che sul suolo pubblico ci si possa allargare, temo che non potremo lasciarle al buon senso e al buon cuore locale degli amministratori locali, che molto spesso possono essere passibili di procedimenti amministrativi o di altra natura da parte della Soprintendenza». A dirlo è stato Ubaldo Pagano nel corso della videoconferenza voluta dal sindaco Tommaso Depalma, con i Parlamentari del territorio e con i rappresentanti delle attività commerciali giovinazzesi.

A riportare le affermazioni dell’Onorevole Pagano è il circolo locale del Partito Democratico, che attraverso un comunicato,punta il dito proprio sull’atteggiamento del primo cittadino. «Non ha tradito le aspettative – si legge nel documento – è stata una vetrina cercata e creata all’uopo da Depalma per mettersi una medaglia sul petto e tentare di dimostrare l’operato ineccepibile dell’Amministrazione, da una parte, e l’inefficienza dei più alti livelli governativi, dall’altra». Un atteggiamento, secondo il Pd, che non può sortire nessuna novità per i commercianti che chiedono soluzioni per sfuggire allo stato di crisi dovuto ai due mesi di chiusura forzata.

«Non possiamo che stendere un velo pietoso sui non interventi del Primo Cittadino, tale è perché rappresenta tutti i cittadini di Giovinazzo, perché ancora una volta non ha spiegato alla città cosa intende fare, se non scrivere i suoi propositi all’interno di una chat privata di whatsapp a beneficio di pochi membri». Secondo la compagine politica non ha fatto altro che mutuare quanto «sentito» in sede Anci e dal suo presidente Antonio Decaro.

«Come ad esempio – si legge - “allargare le maglie del fondo crediti di dubbia esigibilità”. Ma come non rilevare l’invito di Depalma a “fare squadra senza trincerarsi dietro il proprio credo politico” se proprio lui ha fatto una netta distinzione tra le associazioni degli amici e quelle dei non amici, che non ha accolto nemmeno una delle proposte che gli sono state fatte per migliorare una gestione delle risorse statali rivelatasi fallimentare, che non ha pensato ai problemi di chi era in difficoltà, ma a sfruttare l’emergenza per tentare di ricostruire intorno ad essa solo consenso?» – la domanda finale.