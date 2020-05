«Tante, troppe, buone ragioni per ritirare quei bandi»

«Crediamo fermamente nella necessità di valorizzare e rendere maggiormente fruibile ed attrattiva la nostra costa, concedendo nuove opportunità di impresa e lavoro ai nostri giovani. Ed è esattamente con questo obiettivo che ci battiamo affinché quei bandi vengano ritirati ed annullati». Il riferimento è ai bandi pubblicati dal Comune di Giovinazzo che prevedono la concessione di tre diversi tratti di costa per la realizzazione di spiagge con servizi. Bandi che sono stati pubblicati il 30 marzo scorso. A chiedere l’annullamento di quei bandi è Primavera Alternativa. Lo fa attraverso un comunicato. «Le ragioni per cui i bandi devono essere annullati – spiega il movimento politico – sono lampanti. Si tratta di atti pubblicati in piena emergenza Covid 19, con tutte le attività turistiche-ricreative oggetto delle concessioni vietate dai vari Decreti del Presidente del Consiglio. Ancora oggi nessun operatore economico sa quando le attività balneari potranno riprendere. Nessun operatore economico, fatta eccezione per chi non abbia già “in tasca” un progetto per quelle aree, sarebbe in grado di presentare una proposta progettuale, sia in ragione delle restrizioni di spostamento imposte dal Governo, sia per la chiusura al pubblico di fornitori e rivenditori. È assai probabile che nessuna delle concessioni messe a bando potrà essere operativa per nuova stagione balneare».

E poi Primavera Alternativa punta anche il dito su una delle spiagge. «Uno dei bandi – scrive – riguarda il tratto di costa che avrebbe dovuto ospitare le strutture in grado di favorire l’accesso al mare ai portatori di handicap, sulla scorta di un progetto donato al Comune di Giovinazzo da Luca Mazzone. I beni comuni fondamentali, come spiagge e mare, non possono essere trattati alla stregua di proprietà privata di una sola parte politica o peggio "concessi" a caso e in assenza di una pianificazione, ad esempio il Piano Comunale delle Coste». La richiesta di revoca dei bandi arriva anche su quanto la Regione ha espresso in materia. L’Ente, si legge nel documento «ha contestato la violazione della normativa nazionale relativa al divieto di nuove concessioni demaniali», dichiarandosi «estranea all'operato dell'amministrazione, non essendo stata preventivamente consultata dal Comune» e ha intimato la revoca dei bandi relativi a quelle concessioni.

«I bandi illegittimi e in palese violazione di norme - conclude il comunicato - rischiano di danneggiare anche e soprattutto i futuri concessionari, dando loro una falsa occasione di investimento, che si potrebbe poi rivelare una fonte di problemi ben più seri. Annullare o revocare quei bandi in questa fase non danneggia».