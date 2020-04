«Se ami l’Italia mantieni le distanze»

Distanziamento sociale, questa la parola d’ordine per l’avvio della ormai invocata seconda fase. Una seconda fase che non si distacca molto dalla precedente, con qualche apertura in più. «Ciascuno può e deve fare la sua parte. Tutto dipende da noi» ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa. «La seconda fase comincerà dal 4 maggio – ha comunicato – Le regole che dettiamo le abbiamo concordato con gli esperti. È ben pensato e maturato grazie al loro apporto. Quella che abbiamo davanti è una stagione difficile, sarà intensa per le riforme necessarie a cambiare le cose che non vanno sia in Italia che in Europa. Sono le basi per far ripartire il Paese». Nel dettaglio i primi provvedimenti riguarderanno, dal 4 al 18 maggio, gli spostamenti, che rimarranno limitati ma consentiti all’interno della regione di residenza solo per motivi validi, per visite mirate a congiunti. Rimarrà anche in questo caso il divieto di assembramento. Saranno consentiti anche spostamenti tra regioni, sempre però per motivi legati alle attività professionali o per motivi di salute. Una limitazione più stringente sarà per coloro che presenteranno sintomi febbrili. Per loro sarà obbligatorio rimanere in casa e rivolgersi al medico, indipendentemente se quei sintomi possono essere meno riconducibili al coronavirus. Potranno riaprire e saranno consentiti gli accessi alle aree verdi, come parchi o giardini, anche con ingressi contingentati, purché si rispettino le distanze di sicurezza. Saranno consentite le attività sportive all’aperto non più solo nei pressi della propria abitazione, mantenendo però la distanza di 2 metri tra le diverse persone. Il nuovo decreto prevede anche la riapertura di impianti sportivi per atleti professionisti impegnati in attività sportive individuali. Le sessioni di allenamento dovranno essere svolte a parte chiuse. Per gli sport di squadra le attività di allenamento potrebbero prendere il via dal 18 maggio, a patto che le curve epidemiologiche lo consentano. Saranno consentite anche le cerimonie funebri. In questo caso le restrizioni riguardano la partecipazione delle persone che dovranno essere al massimo 15 con le funzioni religiose che potranno svolgersi solo se all’aperto. Per tutti gli altri riti religiosi rimangono in vigore le restrizioni attuali. Le novità sono nella possibilità che le attività legate alla ristorazione. Potranno riaprire ma solo per cibi pronti da asporto. Non saranno infatti concesse le consumazioni «in loco» . Potranno riaprire le attività produttive del manifatturiero, il settore delle costruzioni e il commercio all’ingrosso per queste filiere. Naturalmente nel rispetto rigido dei protocolli di sicurezza. Lo stesso protocollo varrà per le aziende di trasporto passeggeri. Il premier Conte ha voluto anche sottolineare di aver provveduto con l’attuale decreto, ad assicurare il prezzo calmierato per le mascherine chirurgiche, per un prezzo stabilito in cinquanta centesimi di euro. Il governo sta anche studiando la possibilità di esentare dall’Iva questi prodotti. «Conviveremo ancora con il virus – ha affermato Conte – dobbiamo continuare a rispettare le regole per non consentire al contagio di prendere di nuovo forza».