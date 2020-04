Mettiamo in commercio la solidarietà

«I Consiglieri comunali tutti, rinuncino ai loro gettoni di presenza relativi ai Consigli Comunali e alle sedute di Commissione (compresi anche i gettoni degli esperti nominati) per un anno a far tempo da maggio 2020, e che il Sindaco e gli Assessori rinuncino a metà dei loro attuali indennità da maggio 2020 a dicembre 2020». La proposta arriva, attraverso un comunicato, dal Partito Democratico per raccogliere fondi a favore dell’Arac, l’Associazione che raccoglie ristoratori, albergatori e commercianti giovinazzesi, il settore economico locale tra i più colpiti dall’emergenza Covid 19. «L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando – si legge ancora nel comunicato - ha comportato gravissime conseguenze non solo per la salute pubblica ma anche dal punto di vista economico per i settori commerciale e turistico-alberghiero che hanno visto nella maggior parte dei casi il blocco totale delle attività e, quindi, della principale fonte di sostentamento per le famiglie». Per questo il Pd propone che la politica locale dia un segno, a cominciare dagli eletti in Consiglio Comunale, rinunciando al gettone di presenza previsto per le attività istituzionali, per un anno, a far data da maggio 2020 e agli al Sindaco agli Assessori e al Presidente del Consiglio di rinunciare a metà della loro indennità da maggio fino a dicembre di questo anno. È questa l’occasione che il circolo giovinazzese del Pd coglie per far sentire la propria vicinanza a tutta la comunità «certi che l’invito rivolto a consiglieri e giunta troverà il favore di tutti».