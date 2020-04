Via le antenne da Palazzo di Città

Via le antenne dal tetto di Palazzo di Città. Lo ha decretato la sentenza l terza sezione del Tar, ritenendo legittimi i provvedimenti adottati dall'Amministrazione, perché correttamente motivati circa la decorrenza dei termini stipulati con il contratto che legava il Comune alle società di telefonia mobile. La sentenza, come si legge nel comunicato stampa, «riveste particolare interesse anche perché è stato affermato il principio di matrice comunitaria secondo cui "la scelta del concessionario deve avvenire attraverso procedure concorsuali" sicché non esiste alcun diritto del concessionario al rinnovo automatico della concessione». Con questa pronuncia si chiude una vicenda cominciata nel 2017, allorquando con una determina dirigenziale, il Comune ordinava la rimozione delle antenne dal lastrico solare del Municipio, per la decorrenza dei termini contrattuali. Una ordinanza impugnata dai gestori di telefonia mobile che fecero ricorso dinanzi al Tar, invocando l’essenzialità del servizio offerto e sulla scorta del regolamento in vigore per l’insediamento delle infrastrutture per telecomunicazioni su proprietà comunali. Le stesse società con il loro ricorso chiedevano anche che l’Amministrazione comunale individuasse altri siti adatti al servizio. «Battersi contro le multinazionali è battaglia durissima – è stato il commento del sindaco Tommaso Depalma - ma noi rivendichiamo rispetto per la bellezza della nostra piazza. La tecnologia deve certamente avere il suo spazio, ma non può offendere la bellezza dei nostri luoghi più rappresentativi. Spero di vedere, quanto prima, Palazzo di Città libero da quelle orrende propaggini e sono certo che la maggior parte dei giovinazzesi la penserà come me».

«Un'altra cupa pagina che proviene dal passato e che andava cancellata- è stato il commento dell'assessore ai Lavori pubblici Gaetano Depalo- Ovviamente le antenne andranno rimosse dando esecuzione all'ordinanza del 2017, ma non si può escludere un ricorso al Consiglio di Stato. Se così sarà, ci opporremo per tutelare una scelta che fu contestata dall’intera città ma che comunque, altri amministratori, non gli attuali,decisero di non considerare».

Una dichiarazione che chiama direttamente in causa l'allora sindaco Antonello Natalicchio. «Quando si parla di antenne - afferma - si parla anche di soldi che i gestori danno annualmente a chi ospita i loro impianti. Nel 2006 fu fatto un piano regolatore delle installazioni che fu sottoposto ad un ampio confronto democratico e vennero riportate nelle casse comunali decine di migliaia di euro di canoni annuali. Quella di installare le antenne sul lastrico solare del Comune fu una scelta dolorosa, ma bisognava garantire il servizio di telefonia mobile nel centro storico. I gestori di telefonia mobile in questi mesi cercano ancora siti per antenne di nuova generazione. Speriamo che le nuove antenne continuino a portare soldi nelle casse comunali e non ai privati, come in passato. Se così fosse spero sia occasione di dibattito e non come allora con qualcuno che fece tutto il possibile per trascinare la discussione fuori dai limiti delle legalità e della decenza».