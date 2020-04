Sarà un 25 aprile, insolito. Nessuna manifestazione di piazza, le celebrazioni per la Festa della Liberazione saranno ridotte al minimo. Il distanziamento sociale lo impone. Ma nonostante questo, l’Anpi, l’associazione dei Partigiani d’Italia, invita a ricordare il giorno che segnò la caduta del nazifascismo nel nostro Paese, con un flash mob «casalingo». «Abbiamo chiesto al Paese – si legge dal profilo facebbok degli eredi di quei partigiani che lottarono e dettero la vita per la nostra Democrazia e la nostra Liberazione, di intonare dalle finestre, dai balconi l'inno della Resistenza e dunque di coloro che si sono battuti per regalarci i diritti civili, sociali e la libertà di poter essere ed esistere». In altre parole «La Costituzione della Repubblica Italiana». «#bellaciaoinognicasa», il titolo del flash mob, per ricordare quell’inno che è diventato patrimonio nazionale e che è anche segno di riconoscimento anche all’estero, visto che in ogni angolo del pianeta è riconosciuto e cantato come segno di ringraziamento a quanto gli uomini e le donne del nostro Paese sono ancora capaci di fare. A Giovinazzo, la locale seione dell'Anpi, in accordo con l'Amministrazione comunale, aveva previsto lo svolgersi di una cerimonia per esporre una targa che ricordasse Angelo Ricapito martire della Resistenza e cittadino giovinazzese. Targa da apporre sulla via a lui intitolata. La cerimonia sarà rimandata ad una data compatibile con l'evolversi della situazione sanitaria. Ma le limitazioni imposte dal distanziamento sociale non limiteranno la voglia di ricordare la voglia di festeggiare la Liberazione dal nazi-fascismo Per questo la sezione locale dell'Anpi propone due diversi momenti di partecipazione. Il primo alle 12, con il presidente della sezione Anpi di Giovinazzo, Michele Cipriani alla cerimonia in onore dei caduti della Resistenza insieme alle istituzioni cittadine, cerimonia che sarà limitata nei partecipanti, e alle 18 con l'invito a cantare «Bella ciao» dalle proprie abitazioni e girare piccoli video o a scattare foto che saranno pubblicati sulla pagina facebook dell'Anpi Giovinazzo.