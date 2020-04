Autovelox sulla ex statale 16, si alza il tono della polemica

Due doversi commenti, stessi toni, quelli sui rilevatori di velocità installati lungo il tratto di ex statale 16 tra Giovinazzo e Santo Spirito. A intervenire sono il «Comitato per la salute pubblica», che per primo aveva sollevato il caso, e il Partito Democratico. Più ficcato l’intervento dei primi, più politico il secondo. Entrambi puntano il dito su quanto il sindaco Tommaso Depalma ha voluto dichiarare attraverso le pagine di questa testata. «Quello di Depalma – scrive il Comitato – è un vero e proprio voltafaccia. Chi non ricorda l’attuale sindaco insieme ad altri, arringare le folle nel 2011-2012 sulla follia dei photored su via Molfetta, sull’abuso allora commesso dalla Amministrazione Natalicchio a danno degli utenti, sugli sfracelli che gli avvocati avrebbero fatto di quelle cartacce. Tutto dimenticato, tutto bruciato sull’altare delle 2500 contravvenzioni elevate nei mesi scorsi dal lato opposto di Giovinazzo, verso S. Spirito, ad opera però adesso delle apparecchiature elettroniche approntate proprio da Depalma e dai suoi». Sulla stessa lunghezza d’onda è il commento del Pd. «È curioso – si legge in un loro comunicato - ma sarebbe più corretto affermare pretestuoso e contraddittorio, che il Sindaco Depalma richiami i photored installati dall’amministrazione che lo ha preceduto. Ma non sono gli stessi photored tanto contestati e avversati nel 2011, tanto da farne cavallo di battaglia della propria campagna elettorale? Ma non si trattava solo di sistemi “per vessare i cittadini e fare cassa”»?

Attraverso un sistema di rilevamento, che come abbiamo scritto nei giorni scorsi, potrebbe essere oggetto di invalidazione delle sanzioni fin qui elevate. «C’è voluto un nostro post – scrive il Comitato - per rivelare ai cittadini di Giovinazzo e ai suoi frequentatori quale mattanza di multe si è compiuta in pochi mesi su quella strada: duemila e cinquecento. Quello che Depalma non lo ha detto, lo si è dovuto scoprire, le multe per apparire valide debbono essere tutte confezionate con la sorveglianza delle apparecchiature da parte di una pattuglia di vigili di fatto sottratti in questo modo alla vigilanza per le strade cittadine e costretti a far la “guardia al bidone”».

Incalza il Pd: «Secondo il sindaco il sistema oggi adottato è efficace per sanzionare e ove possibile correggere comportamenti di guida scorretti. E poco importa se la ex Strada Statale 16 sia stata di fatto trasformata in un percorso ad ostacoli e insidioso, con corsie strettissime, tombini nel bel mezzo della carreggiata che nella migliore delle ipotesi danneggiano pneumatici e cerchioni, plurimi accessi laterali pericolosi e senza spazio di manovra per immettersi su strada; il tutto pronto ad essere immortalato dal “Grande Fratello” autovelox».

Dal comitato arriva la stoccata finale. «Il bello - si legge sul loro profilo social - è che a tutto questo, come dicevamo, il Sindaco Depalma ha voluto premettere una smentita decisa: “Niente nuovi Autovelox”. E la delibera numero 52 del 24 marzo, affissa all’Albo Pretorio con la firma dello stesso Depalma? In quelle due pagine è scritto letteralmente che la Giunta comunale “delibera di attivare sulle strade indicate in narrativa, su tutto il territorio comunale nonché sulle strade extraurbane ricadenti nel territorio di Giovinazzo, il controllo elettronico delle infrazioni al Codice della Strada e a tale scopo di dotare il Comando di Polizia Locale di tali strumentazioni”. Tutte chiacchiere? Ma cosa fate quando vi riunite in Giunta? Quella parole scritte in un atto ufficiale affisso all’Albo Pretorio non valgono nulla? Perché costringere impiegati e cittadini ad un lavoro e ad una lettura inutili? Non vi accorgete che così in questo modo delegittimate il Comune stesso che dirigete? Che diffondete sfiducia tra i cittadini e in un momento terribile per l’intera comunità»?