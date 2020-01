Primarie Puglia, a Giovinazzo plebiscito per Michele Emiliano

Anche a Giovinazzo è Michele Emiliano il vincitore delle primarie del centrosinistra. Sarà quindi il governatore attualmente in carica a concorrere per il centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali. Emiliano a Giovinazzo ha ottenuto 678 voti da parte dei 715 votanti, ovvero quasi il 95 per cento delle preferenze. Un dato nettamente superiore alla media regionale, che ha visto l'ex Sindaco di Bari raggiungere il 70 per cento dei consensi.

Briciole agli avversari: 12 voti per Amati, 12 voti Palmisano, 9 per Gentile. Tre le schede bianche, 1 la nulla.