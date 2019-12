Premio Comuni Ricicloni, Sinistra Italiana: «A Giovinazzo la Tari più alta della provincia»

Sinistra Italiana interviene in merito alla vicenda del premio Comuni Ricicloni, assegnato da Legambiente Puglia a Giovinazzo, perché nel 2018 la nostra città ha ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore di poco al 74%.

«Giovinazzo per quest’anno fa parte dei Comuni Ricicloni, perché ha superato il 70% di raccolta differenziata - scrive Sinistra Italiana in un post su Facebook -. Ci vorrebbe un premio per i cittadini, per tutti noi, che a dispetto delle chiacchiere abbiamo accolto con serietà, pazienza e intelligenza il nuovo sistema di raccolta. Nessun premio al Comune, invece, che l’unica cosa che ci ha regalato, è la TARI più alta della provincia di Bari, e ancora nessuna certezza sull’area della discarica».