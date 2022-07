Quali codici etici in vista delle elezioni di settembre?

Si va verso le elezioni. La data per il rinnovo delle Camere è fissata per il 25 settembre. Ed è partita la campagna elettorale. Quali saranno gli schieramenti, quali i programmi da mettere a punto in così breve tempo? Nel frattempo, come per ogni inizio di una contesa elettorale, l’Osservatorio per la legalità e per la difesa del bene comune, rilancia quelli che sono i suoi codici etici, indirizzati a quanti vorranno candidarsi a rappresentare i cittadini, e agli elettori. Sono sempre gli stessi, richiamano alla legalità, alla trasparenza, alla coerenza, come quelli lanciati da Libera in occasione della recente tornata per le amministrative.

«In questo momento storico – si legge nel comunicato diffuso dall’Osservatorio - ci preoccupano grandi e piccole criticità del “Villaggio Globale”: riscaldamento climatico, guerre e corsa al riarmo, pandemia persistente, consumo di risorse, migrazioni e tanto altro ancora. A ciò si aggiungono le evidenti criticità dei sistemi democratici: crisi delle Istituzioni, corruzione, inflazione e indebitamento, stampa poco libera, svilimento della professionalità, conflittualità irrisolte tra diritto alla vita, alla salute e al lavoro, aumento della violenza privata e di genere, diffidenza nelle relazioni personali, emarginazione giovanile… In passato, nei momenti di difficoltà socio-economica, gli “uomini” solidarizzavano, lottavano per affermare la difesa del “bene comune”, individuavano come guide politici esperti e consapevoli di tale valore. Non sembrano queste le scelte attuate oggi. Infatti, crescono conflittualità, difesa di oligarchie e di privilegi, impoverimento della gente comune, migrazioni e schiavismo, ricerca di capri espiatori». Questa la fotografia che l’Osservatorio offre, guardando a quella politica che ha smarrito la capacità di programmare, di verificare, di aver perso il senso dell’autocritica. Il comunicato porta come esempio quanto successo a Giovinazzo nel corso della campagna elettorale per la elezione del sindaco.

«Lo spettacolo offerto dalla politica locale nell'ultima tornata elettorale è stato svilente – si legge nella nota - difesa di interessi di pochi, personalismi, vendette trasversali, uso scorretto della comunicazione, irresponsabilità, relazioni personali avvelenate, cambi repentini di casacca, commercio di pacchetti di voti». Conseguenza: il massiccio astensionismo, la sfiducia nella classe politica. Quel «male oscuro» come lo definisce l’Osservatorio, su cui avevamo scritto su queste pagine in occasione della elezione del sindaco di Giovinazzo, con il nostro giornale fatto oggetto di non poche critiche, quell’astensionismo che, come scrivemmo, è stato il vero vincitore a Giovinazzo, che è destinato a crescere, e che adesso, per chi ha inviato la nota, diventa «timore». Proprio i fatti politici accaduti a Giovinazzo ci inducono a una riflessione. Inutile nascondersi dietro un dito. L’Osservatorio per la legalità e per la difesa del bene comune è stato uno dei principali sponsor di una parte politica che ha conteso l’elezione del primo cittadino di Giovinazzo. Personalismi, uso scorretto della comunicazione, vendette trasversali, tutto questo è stato il sale che ha consumato la campagna elettorale. Prova ne è la creazione di profili facebook falsi, o anche creati apposta, "crudeli", per dileggiare, insultare, inquinare. Così come l’aver accolto tra le proprie fila chi sposta pacchetti di voti a seconda delle convenienze. Che dire allora? Si predica bene e si razzola male? Se proprio dobbiamo riflettere, come invita a fare l’Osservatorio, facciamolo su tutto, facciamolo partendo dall’autocritica. Non scomodiamo Don Tonino Bello con il suo «è un delitto lasciare la politica agli avventurieri», quelli sono in ogni dove, anche tra le fila di chi crede di dettare codici etici ad altri.