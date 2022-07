Si torna al voto, ma senza legge elettorale

«Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto delle dimissioni di Mario Draghi e del suo Governo. L’esecutivo rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti». È questo il testo dello scarno comunicato diffuso dal Quirinale, con cui si certifica la crisi di governo e il ricorso alle elezioni pere il rinnovo delle Camere. Inutile guardare in questo momento quali siano le responsabilità che hanno portato alle dimissioni Draghi. Quello che più emerge in questo momento, oltre al governo delle crisi in cui il Paese è immerso, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, con le conseguenze sul piano energetico ed economico, per le famiglie e per le imprese, è con quale legge elettorale si andrà alle urne? Il referendum sul taglio di Senatori e Deputati, lascia aperte mille questioni. A cominciare dalle rappresentanze. Intere aree del Paese rischiano di non avere rappresentanti sia alla Camera che al Senato. Doveva esserci una nuova legge elettorale per ridisegnare le circoscrizioni elettorale e garantire a tutto il territorio nazionale di poter avere rappresentanti propri. Una legge elettorale sempre rimandata e mai discussa. Doveva essere in agenda in questo ultimo scorcia di legislatura. E invece niente. Si andrà al voto facendone a meno. Si andrà al voto con i rappresentanti istituzionali che saranno nominati dalle segreterie dei partiti. Partiti che, anche loro, sono in forte crisi. Con il Movimento 5 Stelle ormai sfaldato che rischia di scomparire dalla scena politica, non sappiamo i dissidenti di quel partito dove si andranno ad accasare, con Forza Italia che perde pezzi pregiati, come Brunetta e Gelmini che si sono smarcati ufficialmente dal partito di Berlusconi, con la Lega che, nonostante faccia la voce grossa ha da regolare molte questioni al suo interno, soprattutto con il suo elettorato, quello die piccoli imprenditori soprattutto del Nord, che si aspettavano aiuti proprio e non solo dal «decreto aiuti» oggetto della crisi di governo. Anche il centro sinistra ha bisogno di una nuova identità. Renzi e Calenda, Letta e Fratoianni, troveranno la quadra per una alleanza «ampia» come auspicava il segretario del Partito Democratico? Alla fine ritroveremo eletti i soliti noti, quelli che affermano sempre di avere in tasca ricette risolutive, ma che mai hanno proposto qualcosa di valido. Sono gli stessi che non sono riusciti ad eleggere un Presidente della Repubblica diverso da Mattarella, gli stessi che hanno acconsentito a un tecnico come Draghi di insediarsi a Capo del Governo. Un dato è certo. Una crisi in questo momento storico è un problema grave per tutto il Paese, per la sua credibilità internazionale, per la sua capacità di fronteggiare le crisi.