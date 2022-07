Prima seduta di Consiglio comunale ieri sera

Assai formale lo svolgimento del primo consiglio comunale ieri sera a Palazzo di Città. All'ordine del giorno l'insediamento la convalida degli eletti, la costituzione dei gruppi consiliari, l'elezione del Presidente del Consiglio con i suoi vice-presidenti. Hanno fatto seguito il giuramento del Sindaco con gli atti successivi di nomina della Giunta comunale, del vice-sindaco, la comunicazione delle linee programmatiche future e l'elezione della Commissione elettorale comunale.

Tutto si è svolto secondo copione rispettando le anticipazioni dei giorni passati.

Sul sito web del Comune non risulta ancora la composizione del nuovo Consiglio comunale. Sono ancora trascritti i nomi dei vecchi consiglieri comunali con i loro gruppi politici.

Dobbiamo affidarci perciò alla registrazione video dei lavori. Non sono state annunciate da alcuno variazioni circa la costituzione di nuovi gruppi consiliari, diversi da quelli di elezione. A meno che non intervengano in futuro mutamenti, perciò, avremo una assemblea frammentata in una molteplicità di gruppi, spesso con un consigliere capogruppo di se stesso. È il caso ad esempio delle opposizioni, caratterizzate perciò stando alla proclamazione degli eletti e alle loro dichiarazioni di appartenenza non - come dicevamo ieri - da due raggruppamenti, ma da ben sei gruppi, a meno che non intervenga in futuro una qualche forma di riorganizzazione.

Si tratta di una frammentazione generale che addensa seri interrogativi sul futuro di questa assise e sui suoi lavori.