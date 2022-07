Stasera Consiglio comunale: prime novità

Stasera il Consiglio comunale si riunirà per la prima volta per organizzarsi e dar vita alla nuova Giunta comunale. Tutto o quasi è già stato annunciato. Di nuovo vi saranno le dichiarazioni programmatiche di Michele Sollecito, nuovo Primo Cittadino.

È dal fronte dell'opposizione che sono venute le prime novità. Il Partito democratico ha reso nota stamattina la sua analisi del voto. Ne riferiamo altrove. E invece il cartello originariamente raccolto attorno a Daniele De Gennaro che si è fatto vivo ieri con una dichiarazione congiunta a tre firme in cui annunciano un nuovo percorso unitario per il futuro, in verità non supportato da alcuna analisi pubblica del voto e dei nuovi equilibri politici partoriti dalle urne.

Già finita la stagione unitaria celebrata al secondo turno delle elezioni? Avremo due distinti cartelli in opposizione a Michele Sollecito? Vedremo. Il Consiglio comunale di stasera ci dirà anche questo.