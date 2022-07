La pretesa di imporre la candidatura di De Gennaro ha fatto perdere le elezioni

La locale sezione del Partito Democratico non le manda a dire e con un lungo post il cui link troverete in calce all'articolo analizza la causa della sconfitta, dovuta a loro dire alla "pretesa del gruppo dirigente di PVA di imporre la candidatura di De Gennaro, assecondando una scissione all’interno del PD promossa dal segretario regionale trasformista Lacarra d’accordo con il segretario regionale di Sinistra Italiana, lo stesso che sui media ogni giorno denuncia il metodo Emiliano, salvo allearsi con gruppi che alle ultime politiche hanno rappresentato Fratelli d’Italia."

"Lo stesso spirito di responsabilità, quello che ci ha spinto per mesi a tacere di fronte agli insulti e alle menzogne in vista dell’obiettivo di vincere le elezioni amministrative" - continua l'analisi - "ci induce oggi a ripristinare una base minima di verità da cui partire nella costruzione della politica cittadina dei prossimi anni. È necessario farlo anche a beneficio di quanti, in questi anni, in questi mesi, si sono allontanati dal nostro circolo rimproverandone il declino moderato."

"Nel 2012 il primo a salire sull’arca di Emiliano e a trarre vantaggio dalla scelta fu Tommaso De Palma. Il consenso a De Palma, nel 2012, si nutrì di un unico racconto per metà falso e per l’altra mal documentato, a proposito del PD di Giovinazzo e della sua amministrazione. Esso fu condiviso dalla destra, dal civismo che tende a confondere tra destra e sinistra e da un pezzo di sinistra."

Si passa quindi al passaggio sulla politica recente e sulle responsabilità di PVA per la spaccatura

"Nel 2022 Sollecito schiera con il centrodestra la lista di Emiliano Con Sollecito. Il gruppo dirigente di PVA asseconda una scissione all’interno del PD promossa dal segretario regionale trasformista Lacarra e, d’accordo con il segretario regionale di Sinistra Italiana, lo stesso che sui media ogni giorno denuncia il metodo Emiliano, si allea con gruppi che alle ultime politiche hanno rappresentato Fratelli d’Italia.Tutto per imporre la candidatura di Daniele De Gennaro. Una candidatura che, partita dal consenso del 58% dei votanti al primo turno, ha prodotto una minoranza al secondo.

Il PD ha prodotto ogni sforzo, lealmente, per dare discontinuità alla cattiva amministrazione della destra locale negli ultimi dieci anni, anche durante il secondo turno, anche al prezzo di mettersi alle spalle l’ennesima campagna elettorale denigratoria e offensiva diffusa attraverso i social dagli avversari dell’una e dell’altra parte, anche al prezzo di salire sul palco conchi da anni lavora per portare la logica del trasformismo all’interno del PD di Giovinazzo.

Perché la storia di come si è giunti alla candidatura che si è rivelata sbagliata è questa:

nell’estate del 2021, il PD espresse forti perplessità sulla candidatura di Daniele De Gennaro, perché nel 2017 la sconfitta al ballottaggio aveva dimostrato la sua debolezza nell’elettorato di centro, perché aveva rappresentato il leader di una stagione in cui il rifiuto dell’alleanza con il PD rappresentava un punto fondamentale della proposta politica cosiddetta alternativa, perché quel rifiuto era fondato su un racconto, come è già stato detto, falso e mal documentato e per proporre una buona amministrazione bisognava liberarsi delle menzogne e delle incomprensioni su cui era radicata la proposta politica della prima PVA e di De Gennaro;

alla fine dell’estate del 2021, dunque, PD, Art.1 e, allora, anche Sinistra Italiana hanno chiesto una candidatura condivisa; di fronte a questo PVA ha espresso l’idea che l’unica candidatura condivisibile fosse quella proposta da PVA; un esponente del PD ad agosto del 2021 ha suggerito le primarie; PVA in quel momento ha rifiutato le primarie, ha contestato senza dare motivazione che i candidati proposti dal PD fossero all’altezza (delle primarie, quindi della candidatura) e ha proposto che la candidatura fosse definita solo dai dirigenti dei gruppi politici; a fine ottobre, senza simboli di lista, PVA ha abbandonato la discussione e ha pubblicato, senza nessun accordo, il manifesto del candidato di PVA e il suo slogan; il PD ha continuato a trattare e a cercare di ricucire, rinunciando da subito a esprimere un proprio candidato; con il consenso di SI, il gruppo di Art.1 ha proposto la candidatura di Nico Bavaro; PVA ha sostenuto che tale candidatura creava problemi; di fronte alla proposta del PD di primarie tra Bavaro e De Gennaro, Bavaro ha detto di essere indisponibile alle primarie; quando è stato fatto il nome di Maria Rosaria Pugliese, a due mesi dalle elezioni, PVA e Nico Bavaro hanno proposto primarie inopportune per un fatto di tempi e per le modalità proposte chiusa la prospettiva delle primarie, un altro pezzo di PD è stato indotto da Lacarra a spostarsi nel campo di Daniele De Gennaro.

Per quanto condivida l’amarezza del risultato elettorale, il PD non comprende l’improvvisa rinuncia di De Gennaro alla nomina in consiglio comunale.

Non va bene che egli si sottragga alla responsabilità di rappresentare i 5000 elettori che lo hanno votato e che rappresentano quasi la metà delle persone che si sono recate alle urne. Non va bene che tale decisione sia stata presa senza esser stata discussa in alcuna sede di coalizione, ove per coalizione si intende il centrosinistra unito, le cui basi erano state tracciate con fiducia prima del ballottaggio. È una scorrettezza nei riguardi di chi ha davvero sempre pensato alla città, mai ai destini personali o dei gruppi o delle liste, a chi si è seduto ai tavoli senza accordi sotto banco preconfezionati a danno degli altri componenti della costituenda coalizione, a chi ha combattuto il trasformismo non con le parole, ma nei fatti.

Il PD fa notare che, se al ballottaggio Nico Bavaro, segretario regionale di SI, avesse trovato il modo di superare le differenze tra la situazione di Giovinazzo e quella di Barletta e avesse consentito a Giovinazzo l’apparentamento formale che egli ha invocato e ottenuto per SI a Barletta, avrebbe motivato tanti giovani della Lista dei Cittadini a sostegno di Maria Rosaria Pugliese e ci sarebbero state maggiori probabilità di avere un risultato finale diverso.

Al populismo di ogni tipo e di ogni estrazione travestito da civismo che ha esplorato in questi anni a Giovinazzo ogni genere di insulto contro il PD noi continueremo a contrapporre i nostri valori, che sono rappresentati dalle nostre vite, per chi abbia interesse a guardarle e non sia incurabilmente intossicato dalla propaganda dei bugiardi, dei fanatici e degli incompetenti che hanno trascinato questa città al punto più basso della sua storia amministrativa.

Di seguito il link completo del comunicato del PD:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=361945092783147&id=100069029775859&sfnsn=scwspwa