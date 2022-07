L'astensione elettorale a Giovinazzo

Ne avevamo già scritto in occasione dei dati definitivi sulle elezioni amministrative di giugno scorso. Il primo partito a Giovinazzo (ma non solo), è quello dell’astensionismo. Sintomo della distanza, sempre più vasta, che si intrapone tra la politica e la vita reale. Oggi, a giochi ormai fatti, con il sindaco eletto e alla viglia dell’insediamento del nuovo consiglio comunale, l’osservatorio elettorale del Comitato per la Salute Pubblica, fa una prima analisi su quanto successo alle elezioni comunali. E c’è da riflettere.

«Ha fatto scalpore il livello toccato ultimamente a Giovinazzo, in occasione dell'ultima tornata amministrativa, dall'astensione elettorale: quasi 38% al primo turno e oltre 45% al secondo turno. In linea con i dati nazionali ma con un netto balzo rispetto al precedente appuntamento locale, quello del 2017: una crescita rispettivamente di oltre 5 e 7 punti. In passato l’astensionismo si aggirava su percentuali tra il 20 e il 25 con punte del 25%. Solo alle comunali del 1997 si toccò quasi il 37%.

Se poi si vanno a confrontare questi dati con quelli delle elezioni nazionali, europee e regionali, si riscontra un dato preciso. A Giovinazzo come altrove, europee e regionali non tirano. Il dato è generale in Italia. È come se l'elettore si appassionasse solo a ciò che capisce immediatamente: a livello locale o statale. Non comprende bene cosa si decida a Bruxelles e alla Regione, e allora diserta maggiormente. Un dato che però è venuto accentuandosi nel tempo.

Non è un caso che l'astensione storicamente maggiore si registri in occasione delle elezioni europee del 2014 (addirittura oltre il 57% dei giovinazzesi non andarono alle urne) e delle regionali dell'anno seguente, celebrate con una astensione del 53,33%. Percentuali riconfermate a livelli altissimi anche nelle europee del 2019: astenuti oltre il 56%, e alle regionali del 2020 quasi il 45% di astenuti.

Insomma è come se in questi anni, tra il 2014 e il 2019, fosse maturata una dose massiccia di sfiducia riverberata poi anche sulle elezioni politiche di quegli anni e sulle ultime tornate comunali. Non è un caso che alle politiche del 2013 e 2018 l'astensione balzi al 30% circa dai livelli precedenti che era tra il 20 e il 25%.

Ma su questa astensione cosa ci dice la geografia politica del voto? È possibile capire dove matura, se vi sono rimedi?

Non si può mettere la mano sul fuoco ma alcune indicazioni generali vengono. La crisi è soprattutto in coincidenza dell'esplosione della crisi dei vecchi partiti e dell'avvento del nuovo. Marcia tutto assieme: l'emergere del M5S di Grillo: 23% nel 2013 e addirittura oltre 39% alle politiche del 2018. Assieme al calo del PD (24% alle politiche del 2013 e 15,6 nel 2018) e a quello di Forza Italia (21 e 17% rispettivamente alle politiche del 2013 e 2018). I focolai stanno qui: nella crisi del sistema politico generale.

Nel 2012 però è inizia il ciclo delle civiche alle comunali: prima con Città del Sole nel 2012 replicato poi nelle tornate successive, con l'aggiunta sull'altro versante di Primavera Alternativa. Il civismo non rivela però virtù taumaturgiche rispetto all'astensione. Non rimedia alla sfiducia né l'assorbe. Civismo e astensione galoppano assieme a livello comunale, complicando il tutto con la frammentazione delle liste. È dal 2012-2013 che astensione e frammentazione corrono più forti di prima».