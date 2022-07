Difendere le istituzioni locali: l’allarme di Avviso Pubblico

«Occorre una rivoluzione comportamentale per difendere le istituzioni locali». È questo l’allarme lanciato da Avviso Pubblico, l’associazione dei comuni e degli enti che si batte contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle pubbliche amministrazioni. Lancia l’allarme dopo che amministratori, consiglieri comunali e sindaci sono stati recentemente sospesi o messi agli arresti domiciliari. «Bisogna tenere lontani i sospetti di abuso d’ufficio a fini elettorali, reati economici e di corruzione» recita il comunicato diffuso da Avviso Pubblico. L’associazione fa riferimento anche alle ultime elezioni amministrative che in Puglia hanno visto un calo sostanziale dell’affluenza la voto. «Per quella rassegnazione – continua il comunicato – che è concime per la cultura mafiosa». Il fatto più eclatante è il caso del primo cittadino di Otranto, Pierpaolo Cariddi, sospeso dal Prefetto di Lecce perché indagato per presunti episodi di corruzione nel settore della sanità pugliese. Insieme a lui due consiglieri comunali, il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, e l’ex senatore Salvatore Ruggieri, attualmente assessore regionale. Occorre una rivoluzione comportamentale, afferma Avviso Pubblico, e lo fa anche attraverso Michele Abbaticchio, vice presidente dell’associazione. Ma proprio in Puglia, non esiste un metodo, prettamente elettorale, che guarda solo a chi è capace di portare voti alla causa, quei capibastone che ritrovi in tutte le coalizioni, e che sono portatori di interessi personali e non collettivi, e che infine inquinano le pubbliche amministrazioni? Non sono forse loro a orientare il consenso? Forse anche Avviso Pubblico, e il suo vicepresidente, dovrebbe cominciare a interrogarsi su questo. Non bastano le pubbliche denunce se poi non seguono i fatti. Tutta la politica regionale dovrebbe cominciare a riflettere su questo. Dovrebbe cominciare a guardare dentro quel «centro moderato» che contiene tutto e il contrario di tutto, capace di trasformarsi per rimanere sempre a galla e condizionare le pubbliche amministrazioni a tutti i livelli: locali, regionali, nazionali.