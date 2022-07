Nominata la squadra degli assessori, si va verso il promo consiglio comunale

Il neo sindaco di Giovinazzo ha nominato al sua squadra di assessori. Sono 5 in totale, 3 donne e due uomini, alcuni sono riconferme, erano incaricati già dalla precedente amministrazione guidata da Tommaso Depalma, un paio sono nuovi innesti. I riconfermati sono Gaetano Depalo (Forza Giovinazzo), nominato vicesindaco, manterrà la delega ai Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni, Cristina Piscitelli (SMS), che mantiene le deleghe alla Cultura, Turismo, Marketing territoriale, promozione del territorio, Centro Storico, con in aggiunta la delega alla Pubblica Istruzione, e Natalie Marzella (Città del Sole), che conferma le deleghe alla Digitalizzazione, Politiche Giovanili, Contenzioso, Protezione Civile e Partecipate Comunali. I nuovi assessori sono Alfonso Arbore (Sud al Centro), che nella passata amministrazione rivestiva il ruolo di Presidente del Consiglio comunale, con deleghe alle Attività produttive, Suap, Polizia Locale, Ambiente, Igiene Urbana, Toponomastica e Mobilità sostenibile, Vincenza Serrone (Con Sollecito), l’unico volto nuovo, con deleghe al Bilancio, Personale, Sport, Pari Opportunità e Volontariato. Il sindaco Michele Sollecito, mantiene per se le deleghe alle Politiche Sociali e Politiche Territoriali. Inoltre il sindaco ha voluto attribuire l’incarico di Istruttoria, Studio e Ricerca, sull’adozione e approvazione del nuovo Pug alla consigliera Annamaria Sollecito (SMS).

Per effetto delle nomine, cambia il volto del consiglio comunale. Agli eletti e nominati assessori, subentreranno Marzella Antonella Teresa (Forza Giovinazzo), Angelo Sciancalepore (Sud al Centro), Fiorentino Michele Giuliano (Città del Sole). Gli assessori nominati faranno il loro esordio nel primo consiglio comunale. Sarà anche l’occasione per confermare i subentri. Nel corso della prima seduta della massima assise cittadina, la data è ancora da individuare, sarà eletto il presidente del Consiglio Comunale. La maggioranza è orientata verso la candidatura di Francesco Cervone (Noi per Giovinazzo).

«Con la nomina della giunta – è il commento di Sollecito - possiamo operare a pieno regime e possiamo prepararci al primo Consiglio comunale per varare il nuovo corso amministrativo. La squadra scelta rispecchia la rappresentatività delle liste della nostra coalizione nel giusto equilibrio tra assessori già esperti e prime nomine. A tutti gli assessori, al neo vicesindaco Gaetano Depalo e a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione i miei migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della città».