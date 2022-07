Depalo: «Una grande sfida, farò squadra con i consiglieri di opposizione»

Come avevamo anticipato, sarà Nando Depalo a subentrare al dimissionario Daniele de Gennaro in consiglio comunale. Candidato nelle liste di Sinistra Italiana, il consigliere è stato il più suffragato del suo partito. Per effetto delle legge elettorale che attribuisce il premio di maggioranza alla coalizione del sindaco eletto, Depalo sarebbe rimasto fuori dalla massima assise cittadina nonostante l’ottimo risultato personale, 162 voti. Le dimissioni del candidato sindaco non eletto però hanno aperto le porte al neo consigliere e per la prima volta alla sua compagine politica. Depalo ha voluto ringraziare pubblicamente De Gennaro e tutta la coalizione che lo ha sostenuto fino al 26 giugno, data del ballottaggio. Lo ha fatto attraverso un comunicato stampa, che riprende quanto pubblicato sui social.

«Il primo grazie va naturalmente a Daniele de Gennaro – scrive Depalo - Grazie alla famiglia di PVA e a tutte le liste della nostra coalizione. La scelta di Daniele apre le porte del consiglio comunale a Sinistra Italiana e apre di fronte a me una sfida grande». Gli obiettivi che Depalo si pone entrando in consiglio comunale sono chiari. «Il mio impegno - spiega – sarà quello di fare squadra con gli altri consiglieri di opposizione per dimostrare che il cammino che abbiamo percorso finora non è stato solo un caso e che non si può fermare di fronte alla sconfitta elettorale. Entreremo in consiglio comunale con la consapevolezza di aprire una stagione costruttiva, lavoreremo per la città e rappresenteremo i bisogni dei più deboli e dei più fragili. Io avrò il compito di rappresentare tutti i miei compagni, tutti coloro che ci hanno votato e che hanno creduto nel progetto di SI a Giovinazzo». Il neo consigliere rivendica anche un modus operandi che è di tutta la coalizione che ha tentato di vincere le elezioni, rimarcando il gesto di de Gennaro. «Questo avvicendamento – ha concluso - dimostra quello che abbiamo sempre sostenuto e cioè che qui da noi non esistono capi, né padroni. Che la funzione di rappresentanza è intercambiabile. E che c’è un enorme capitale di fiducia fra di noi e nei confronti della città su cui intendiamo investire. In un mondo in cui nessuno si schioda da una “poltrona”, questo atto dimostra che le nostre non erano promesse da campagna elettorale, ma premesse di una Giovinazzo diversa. Non è stato oggi quel tempo, ma lo sarà domani».