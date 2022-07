Daniele de Gennaro fa mea culpa sulla sconfitta elettorale e si dimette da consigliere comunale

Daniele de Gennaro si dimette da consigliere comunale. Lascia nonostante le norme gli assicurano un posto nella massima assise cittadina in quanto candidato sindaco. «Mi dimetto – ha affermato nel corso di una diretta streaming sul suo canale social – e questa è una scelta politica. Non addosso a nessuno le colpe della sconfitta del 26 giugno scorso. Ho perso per ciò che non sono riuscito a fare, a comunicare, o solo sconfessare. Ho perso per le scelte politiche che o fatto, per tutto quello che ho sopravalutato o sottovalutato. Nessuna accusa, nessuna colpa, a nessuno, nessuna possibilità d’appello. Forse avrei dovuto essere più spietato nei giorni decisivi della campagna elettorale, io non ne sono capace. Se per qualcuno questa è una colpa, me è motivo di orgoglio». La scelta di dimettersi de Gennaro l’ha assunta in accordo con tutta la coalizione che lo ha sostenuto. «È un gesto di generosità politica – ha sottolineato de Gennaro – che permette a una forza che mi ha sostenuto e che da anni lavora per la città di entrare in consiglio comunale e dare il proprio apporto e servire la città dalla massima assise cittadina». La forza politica è quella di Sinistra Italiana e il consigliere che dovrebbe subentrare a de Gennaro è Nando Depalo. Ma l’ex candidato sindaco promette di non ritirarsi dalla vita politica, anzi vuole ritagliarsi un ruolo ben definito. «Per non disperdere quelle energie che abbiamo messo in campo – ha detto – per far crescere i semi che abbiamo piantato». «Come per Cincinnato – ha detto ancora ricordando le parole del compianto Angelo Depalma – bisogna capire che c’è un tempo per essere in prima linea, e c’è un altro tempo in cui bisogna tornare a coltivare. Per me è arrivato il tempo di coltivare un nuovo terreno comune». De Gennaro promette un impegno politico diverso, «se possibile ancora più forte, diverso ma altrettanto importante». L’avvocato rivendica la sua scelta «che potrebbe sembrare difficile da credersi in un epoca in cui l’attaccamento alla poltrona predomina su tutto. Come direbbe Luciano Canfora, le mie dimissioni sono assolutamente normali, perché è cosa ottima dimettersi al momento giusto, tutto il resto è attaccamento al privilegio. Questo attaccamento riguarda i politici mediocri, l’affetto che in migliaia mi avete dimostrato non merita di essere rappresentato da un politico mediocre».