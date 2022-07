I neo sindaci dell’area metropolitana hanno incontrato Decaro

Antonio Decaro ha voluto incontrare ieri i sindaci neo eletti dei comuni della Città Metropolitana. Scopo dell’incontro, fare il punto sui progetti già finanziati con i fondi del PNRR, intercettati dal Piano Strategico e che saranno distribuiti tra tutte le città dell’area. Erano presenti i sindaci di Bitonto, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Gravina di Puglia, Santeramo in Colle, Terlizzi. Naturalmente anche il neo sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito. L’incontro è servito per rinnovare la collaborazione istituzionale e presentare lo stato dell’arte circa i finanziamenti ottenuti, che la Città Metropolitana gestirà in favore dei 41 comuni metropolitani. Piazze, parchi, piste ciclabili, impianti sportivi, sono alcuni degli obiettivi del Piano Strategico, con gli uffici preposti già al lavoro per superare gli ostacoli della burocrazia.