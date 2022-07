Michele Sollecito proclamato ufficialmente sindaco di Giovinazzo

C’è stato un piccolo siparietto tra Depalma e Sollecito per sistemare la fascia tricolore sulla spalla del nuovo sindaco. È stato il passaggio di consegne che ha sottolineato la proclamazione di Michele Sollecito quale primo cittadino di Giovinazzo. Contestualmente è avvenuta la proclamazione ufficiale dei consiglieri comunali che a tutti gli effetti si sono insediati «salvo diverse decisioni del Consiglio Comunale». E le diverse decisioni sono in capo a Sollecito che dovrà nominare la sua squadra di assessori che potrebbero essere nominati tra gli eletti, permettendo così ad altri volti di entrare a far parte della massima assise cittadina con la prima seduta del Consiglio. «Non è la vittoria di Michele – ha detto in prima battuta il neo sindaco – ma è la vittoria di tutti coloro che hanno concorso per raggiungere questo risultato. Adesso mettiamo da parte il clima da campagna elettorale e cominciamo a lavorare per risolvere i problemi della città evitando lo scontro ma cercando il confronto». E adesso si va verso il primo consiglio comunale con i giuramenti del sindaco e dei consiglieri e con i discorsi programmatici a cui farà seguito il lavoro su ordinaria e straordinaria amministrazione.