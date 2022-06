Si attende solo la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco di Giovinazzo. Michele Sollecito. E con la sua investitura si insedierà anche il nuovo Consiglio Comunale. Tra i banchi della maggioranza e quelli dell’opposizione tante facce nuove, e insieme a loro i volti conosciuti della politica giovinazzese qualche ritorno che ha del clamoroso. A cominciare dal veterano Gianni Camporeale del Pd, consigliere di lungo corso, come Alfonso Arbore (Sud al centro) alla sua terza elezione come consigliere comunale. Nella precedente amministrazione aveva vestito la fascia di Presidente del Consiglio. Volti già noti sono quelli di Sabrina Mastroviti (PVA), Natalie Marzella (Città del Sole) che ha rivestito anche il ruolo, nell’ultimo scorcio del precedente mandato, di Assessore alla Protezione civile. Rieletto Gaetano Depalo (Forza Giovinazzo), già Assessore ai Lavori Pubblici, e Francesco Cervone che rientra nel Consiglio Comunale che aveva lasciato per 5 anni. Torna anche Daniela Sala che aveva vestito il ruolo di Assessore alla Cultura. Ritorna come consigliere Filippo Cortese (22 Civica) dopo una lunga assenza dalla sala consigliare. Il rientro più clamoroso è quello di Nicola Giangregorio (Città del Sole), ritornato alla politica attiva dopo circa 20 anni, e dopo essere stato anche candidato sindaco nei primi anni 2.000, così anche Francesco Noviello (Sud al Centro). I volti nuovi sono quelli di di Antonella Carlucci e Annamaria Sollecito (SMS) unica formazione politica a riuscire a far eleggere due donne, Nicola Turturro (Con Sollecito), Davide Digiaro (X de Gennaro Sindaco). Ovviamente siederanno tra i banchi della massima assise cittadina i due candidati sindaco non eletti: Maria Rosaria Pugliese e Daniele de Gennaro. La composizione definitiva del consiglio comunale potrebbe subire ancora variazioni, essenzialmente tra i banchi della Maggioranza. In ballo ci sono le nomine degli assessori. Se alcuni di questi saranno scelti da Sollecito tra gli eletti, lasceranno il posto a nuovi ingressi. Chi non alcuna possibilità di entrare in Consiglio Comunale è Simona Drago, nonostante sia stata la più votata di tutta la coalizione che faceva capo alla Pugliese. Per effetto delle Legge elettorale che prevede il premio di maggioranza alla coalizione che esprime il sindaco eletto.