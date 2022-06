Daniele de Gennaro affida alla rete i pensieri del giorno dopo

Delusione e scoramento per il mancato risultato. Soprattutto per quella incollatura che non ha permesso a Daniele de Gennaro di laurearsi sindaco di Giovinazzo. Delusione e scoramento che si legge sui post dei suoi sostenitori affidati ai social. Delusione e scoramento che non sta permettendo a de Gennaro di rispondere al telefono. Ci abbiamo provato, inutilmente. L’ormai ex candidato sindaco ha preferito anche lui affidare alla rete le sue personali considerazioni. «Prendo atto – ha scritto - di una sconfitta elettorale ma non umana, lì rimane l'orgoglio per la fiducia dei tantissimi elettori, delle persone che ho incontrato in questi mesi in piazza e nei quartieri, dei candidati stupendi che mi hanno sostenuto e di chi con maturità lo ha fatto al ballottaggio». Quel ballottaggio che gli è stato fatale per due volte. «Ringrazio – ha concluso - ancora una volta tutta Giovinazzo, anche chi non ci ha scelti o chi non ha votato affatto, perché il desiderio più grande è sempre stato aprire una nuova stagione di unità e senso della comunità, e per fare questo non serve essere Primo Cittadino, solo cittadino». E poi gli auguri al suo avversario: «Le mie congratulazioni al nuovo Sindaco Michele Sollecito a cui riconosco la vittoria e auguro buon lavoro».