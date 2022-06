«La svolta? la sera del 22 giugno in villa comunale»

«La sensazione che andavamo verso la vittoria, l’ho avuta la sera del 22 giugno, quando nella villa comunale ho incontrato i giornalisti delle testate locali e risposto alle loro domande». È quanto ha affermato Michele Sollecito a poche ore di distanza dalla sua elezione a sindaco di Giovinazzo. E ha voluto ringraziare proprio i giornalisti che le domande le hanno poste. Secondo Sollecito è stato proprio il mancato confronto con il suo antagonista, Daniele de Gennaro, l’arma in più per se e per la sua parte politica. «È stato forse quello l’errore commesso da de Gennaro. Quella sera in villa mi sono accorto di aver raggiunto anche chi tra il pubblico mostrava indecisione per il voto del ballottaggio». Adesso per Sollecito si apre una strada nuova. Dovrà amministrare la città questa volta in prima persona e non più da vicesindaco. Da dove cominciare? «La normale amministrazione va avanti da sé – ha riferito – Ci dobbiamo concentrare sull’adozione del Pug, il piano urbanistico generale, quello che darà il volto futuro a Giovinazzo. E poi ci sarà da risolvere la questione del Porto. Abbiamo in mente di dare una regolamentazione provvisoria agli attracchi in accordo con la Capitaneria di Porto e in attesa di approvare il piano regolatore. Un iter lungo ma nel frattempo non possiamo lasciare i proprietari dei natanti senza un luogo dove ormeggiare. Non ne abbiamo parlato perché eravamo in campagna elettorale, ma eravamo in contatto con la Capitaneria proprio per cercare una soluzione provvisoria. Per i militari è importante sapere chi e dove attracca». C’è poi la squadra di governo da nominare e questo dovrà avvenire nei prossimi giorni. «Non ci sono problemi da questo punti di vista. Le caselle da riempire coincidono con il numero dei partiti che hanno una loro rappresentanza in consiglio comunale». Ci saranno riconferme nei ruoli? «Questo lo vedremo – ha concluso Sollecito – alcuni hanno aspettative diverse, per cui ne parleremo. Ma, ripeto, nessun problema da questo punto di vista».