Giovinazzo oggi scegli il nuovo sindaco

Oggi si vota per eleggere il nuovo sindaco di Giovinazzo. A competere sono Michele Sollecito, vicesindaco uscente, e Daniele de Gennaro, che negli scorsi 5 anni è stato all’opposizione e approdato al ballottaggio dopo il primo turno di queste amministrative. Pochi punti percentuali dividono i due pretendenti alla poltrona di primo cittadino. Si vota nella sola giornata odierna, fino alle 23, dopo di che comincerà lo spoglio delle schede votate. I risultati ufficiali si conosceranno lunedì mattina, ma già nella notte si potrà sapere chi sarà eletto a sindaco e si potrà delineare la composizione del nuovo consiglio comunale.

Questi i due scenari possibili: in caso di vittoria di Michele Sollecito, alla sua maggioranza spetteranno 10 seggi divisi tra le liste di Città del Sole (2) con Natalie Marzella e Nicola Giangregorio, Sud al Centro (2) con Francesco Noviello e Alfonso Arbore, SMS (2) con Antonella Carlucci e Annamaria Sollecito), Forza Giovinazzo (2) con Gaetano Depalo e Daniela Sala, Noi al Centro con Francesco Cervone, Con Sollecito, con Nicola Turturro. L’opposizione sarà composta da Maria Rosaria Pugliese (candidata sindaca), Gianni Camporeale (PD), Daniele de Gennaro (candidato sindaco), Sabrina Mastroviti (PVA), Digiaro Michele (x de Gennaro sindaco), Filippo Cortese (22 Civica).

In caso di vittoria di de Gennaro la composizione del consiglio comunale vedrà l’attribuzione di 3 seggi a PVA, con Sabrina Mastroviti, Digiaro Michele e Damiana Nacci, 2 seggi a X de Gennaro sindaco, con Digiaro Davide e Carmela Zaza, 2 seggi a 22 Civica con Filippo Cortese e Iessi Ada Maddalena, 2 seggi a Sinistra Italiana con Bibi Mastroviti e Nando Depalo, infine un seggio a Angelo Lasorsa del Movimento Puglia. I dieci consiglieri potranno contare anche sull’appoggio di Maria Rosaria Pugliese (candidata sindaca) e Gianni Camporeale (PD). Sui banchi dell’opposizione siederanno Michele Sollecito (candidato sindaco), Annamaria Sollecito (SMS), Natalie Marzella (Città del Sole), Alfonso Arbore (Sud al Centro).

In entrambi i casi sarà nutrita la rappresentanza femminile in consiglio comunale. Saranno 6 le signore che siederanno tra i banchi della massima assise cittadina in caso di vittoria di Michele Sollecito, ben 8, ovvero la metà dell’intero consiglio comunale, in caso di vittoria di Daniele de Gennaro.