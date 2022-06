Voto a domicilio anche per chi è in isolamento da Covid 19

È garantito l’esercizio del voto a domicilio per tutti quegli elettori sottoposti a regime di isolamento domiciliare per Covid 19. Gli elettori costretti in quarantena possono esercitare il proprio diritto di voto direttamente da casa. Per poterlo fare devono inoltrare una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, che attesti la volontà di esprimere il proprio voto da casa, con allegato il certificato rilasciato da un funzionario medico, che attesti l’esistenza delle condizioni di isolamento dell’elettore. Per inoltrare la domanda è disponibile un modulo presso l’ufficio elettorale del Comune. È anche possibile scaricarlo dal sito istituzionale dell’ente. La domanda dovrà essere corredata da un documento di riconoscimento. Dovrà essere presentata all’ufficio protocollo oppure inviata via pec all’indirizzo protocollo@pe.comune.giovinazzo.ba.it.

Le operazioni di voto, come per il primo turno, si svolgeranno domenica 26 giugno dalle ore 7 alle 23. A chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede.