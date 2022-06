Sollecito incontrerà questa sera i cittadini e la stampa locale in villa comunale

Nessun confronto a due, Michele Sollecito però non vuol far passare invano una giornata di campagna elettorale. Per questo ha dato appuntamento ai cittadini e alla stampa locale, questa sera alle 20,30 in villa comunale. Risponderà a tutte le domande che gli saranno sottoposte. «Ho atteso invano che il candidato de Gennaro accettasse di fare un ulteriore confronto con me – ha dichiarato attraverso un comunicato stampa - Ma purtroppo, ad oggi, ho ricevuto solo rifiuti sdegnati. Perché così tanta paura di un faccia a faccia? Perché sottrarsi ad un confronto con la propria città? Forse perché in un monologo non c’è contradditorio? Forse perché quando bisogna entrare nel merito degli argomenti, le chiacchiere non servono e occorrono conoscenza ed esperienza? Forse perché in un faccia a faccia l’affabulazione non basta così come il gioco delle tre carte? Io non ho paura. Ho deciso di mettermi a disposizione della stampa e di tutti i cittadini che vogliono rivolgermi domande a tutto campo. L’elettorato merita rispetto, attenzione e soprattutto la verità dei fatti. Come direbbero i giocatori d’azzardo, se è un bluff bisogna andare a vedere. Consiglio agli elettori di venire a vedere. Io ci sarò. Vi aspetto».