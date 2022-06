Sollecito e de Gennaro alla volata finale

Definite le alleanze e tracciati i confini, Daniele de Gennaro e Michele Sollecito si apprestano a lanciare la volata finale in vista del turno di ballottaggio per la elezione del sindaco. Lo farà de Gennaro che questa sera incontrerà i suoi elettori in piazza delle Vittoria (le 4 fontane), alle 20,30, lo farà Sollecito che invece ha dato appuntamento domani, nei pressi della zona artigianale D1.1 alle 20,30 E’ evidente, a meno di sorprese dell’ultima ora, che l’incontro tra i due pretendenti, auspicato dal vicesindaco, non si terrà. Troppo fitta l’agenda di questi ultimi giorni. Confronto che avverrà comunque a distanza venerdì, giorno di chiusura della campagna elettorale. A distanza perché, Sollecito ha scelto per il suo comizio di chiusura, piazzale Leichhardt, mentre de Gennaro sarà in piazza Vittorio Emanuele, alle 21,30, luogo storico per i comizi elettorali. Una separazione che purtroppo non consentirà agli elettori ancora indecisi di poter confrontare gli ultimi messaggi elettorali di entrambi i candidati.