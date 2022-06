Un tempo le liste civiche presenti alle elezioni amministrative erano una rarità. Le chiamavano anche liste civetta e qualcuno si chiedeva se era legittimo presentarle o meno alle elezioni. Oggi il «civismo», come da più parte lo chiamano, è predominante in seno a tutti gli schieramenti politici. Anzi spesso, troppo spesso, ha preso il posto dei partiti tradizionali, quelli che erano e che ancora sono, punti di riferimento, per il loro elettorato e tutti i cittadini, che sono radicati nel territorio, che hanno una sede certa, che si sa da che parte stanno.

Cosa che non è per le liste civiche. Nascono con le elezioni e scompaiono il giorno dopo. Sono ad appannaggio dei cosiddetti «capi bastone», detentori di pacchetti di voti, capaci di spostarli ovunque loro e solo loro hanno interesse e interessi. Sono trasversali, all’interno hanno insieme destra e sinistra, come se i valori tra le due parti si assomigliassero. Sono quelli che amano chiamarsi «moderati», quelli che sarebbero il centro, coloro che non hanno collocazione e che la trovano di volta in volta. Oggi li trovi con un candidato, domani con il suo avversario. Sempre pronti a fa pesare la loro presenza fin quasi al ricatto.

Nella amministrative giovinazzesi abbiamo visto questo 5 anni fa, lo abbiamo già visto prima, e lo stiamo vedendo adesso. I partiti tradizionali perdono consensi, le liste civiche crescono. Da dieci anni le liste civiche sono alla guida della città, lo saranno per i prossimi cinque, comunque vada il ballottaggio. Non c’è da esserne felici, indipendentemente dai candidati. Quali punti di riferimento per i cittadini? Il singolo consigliere che così accresce il proprio potere, piuttosto che risolvere problemi più ampi che riguardano la città, troppo spesso senza esperienza alcuna, e questa volta anche lui (il consigliere) senza riferimenti? La politica tradizione si trasforma sempre più in politica personale, basta guardare le sigle che in campagna elettorale si presentano con il nome del candidato sindaco anticipato da «X». E poi? Poi tutto finisce lì.

A Giovinazzo tra i partiti tradizionali una sede la mantiene il Partito Democratico, la mantiene Forza Italia, però in occasione delle amministrative preferisce vestire i panni del civismo diventando Forza Giovinazzo, e poi c’è Sinistra Italiana che apre la sua sede occasionalmente, come altre liste civiche. Poi più nulla. Risultato? Chi vincerà le lezioni amministrative del 2022 a Giovinazzo avrà il consenso non più del 20 percento dei giovinazzesi, considerando l’alto numero delle astensioni del primo turno, che assai probabilmente crescerà con il ballottaggio. Chi vincerà avrà il coraggio di chiamarsi vincitore? Potrà chiamarsi sindaco di tutti? C'è da esserne felici.