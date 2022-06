Amministrative 2022: avanzano le donne

Se c’è da trovare una divergenza con le passate elezioni amministrative, sta tutta nel successo che le candidate al consiglio comunale hanno ottenuto, in termini di preferenza, in questa tornata elettorale. Tre donne, una per ogni schieramento, hanno superato quota 300 preferenze. La più suffragata è stata Sabrina Mastroviti di Primavera Alternativa, che ha raccolto ben 355 consensi, seguita a ruota da Simona Drago delle Lista dei Cittadini, che di voti ne ha conseguiti 339 ed è stata la più votata della sua lista. L’altra candidata, Natalie Marzella della lista Città del Sole, di voti ne ha avuti 310. Ma non è finita qui, altre candidate, sempre di tutti e tre gli schieramenti, hanno superato le 200 preferenze personali. Segno che nella politica locale le donne stanno giocando un ruolo che potrebbe diventare determinante per il futuro della città.

Purtroppo però, a causa delle Legge Elettorale, alcune delle candidate, nonostante il successo personale, e nonostante i voti raccolti siano più alti di molti loro colleghi maschi, rischiano di non entrare in consiglio comunale. La Mastroviti, in termini di preferenze è solo seconda, ma solo per una manciata di voti, a Gaetano Depalo, assessore uscente, candidato per Forza Giovinazzo, che ha però potuto contare quasi per intero sulla sua lista. Il divario con gli altri candidati del suo partito lo dimostra.

Come si comporrà il prossimo consiglio comunale è difficile dirlo ora. Accordi, apparentamenti, tutto è possibile in questa fase, potrebbero fare la differenza. Di certo vedremo ancora volti conosciuti come quello di Gianni Camporeale, che con i suoi 311 voti e esponente del Pd, partito più suffragato, non perderà il suo posto in consiglio comunale. Con lui ci sarà Maria Rosaria Pugliese, la candidata sindaca che non ha raggiunto il ballottaggio. Ci sarà la Mastroviti, chi siederà con lei nella massima assise cittadina lo si potrà sapere solo dopo l’esito del secondo turno. Anche per Marzella il posto in consiglio comunale è assicurato, non è altrettanto certo quello di Depalo, non entrerebbe in consiglio comunale in caso di vittoria di de Gennaro.

Un’ultima annotazione: Nella stessa coalizione, quella di Pugliese la Sindaca, coesistono il Pd, come primo partito in queste elezioni con 1.440 voti e Popolari con Emiliano che di voti ne ha raccolti solo 19. Il gruppo politico, insieme alla Nostra città Giovinazzo e Patto Comune, hanno raccolto solo 2 voti in più rispetto a quelli di Simona Drago, la più suffragata di tutta la coalizione.