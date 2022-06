Il Pd ringrazia tutti coloro che si sono spesi per il risultato elettorale

Il Partito democratico di Giovinazzo commenta il voto dei giovinazzesi. Il risultato ottenuto non è stato tra quelli sperati, nonostante questo di conferma essere il primo partito a Giovinazzo, quello più radicato nel territorio, ma deve cedere a quanto riescono a raccogliere le liste civiche che emergono durante le campagne elettorali, ma scompaiono subito dopo. E succede da ormai svariati anni. Di seguito il testo integrale del commento a firma del segretario del partito, Mimmo Brancato.

«Il risultato conseguito in questa tornata elettorale per certi versi è deludente, perché non premia lo sforzo fatto da tutte le donne e gli uomini che sin dal primo momento hanno creduto in questo progetto.

Abbiamo incominciato questo percorso con la voglia di avviare una fase nuova di ricostruzione e avvicendamento generazionale e continueremo su questa strada, forti del rapporto di coesione e condivisione dei princìpi politici creatosi soprattutto con i ragazzi di Giovinazzo Coraggiosa. Sono fermamente convinto che Maria Rosaria Pugliese per competenza, professionalità e trasparenza sarebbe stata un'ottima scelta per Giovinazzo ed il risultato conseguito in poco più di un mese di lavoro in questo ci dà ragione.

Per quanto riguarda il risultato del Partito Democratico che orgogliosamente rappresento, dico a tutti coloro che da mesi provano costantemente a minare la nostra credibilità, competenza e senso di appartenenza, coltivando magari allo stesso tempo sogni di escalation ai vertici del partito stesso, che nonostante tutto siamo ancora una volta la prima forza politica di Giovinazzo e che indipendentemente dal nostro ruolo politico fuori o dentro il consiglio comunale, continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità tutta e non avremo alcun problema a confrontarci con quelle forze che avranno la voglia di lavorare a salvaguardia del bene comune, contro ogni forma di clientelismo per provare a riaccendere la fiducia nelle istituzioni di tutti coloro che da troppo tempo non credono più in alcuna forma di rappresentanza politica e il fenomeno sempre più alto dell'astensionismo registrato anche domenica lo dimostra».