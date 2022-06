Amministrative 2022: le prime analisi sul voto dei giovinazzesi

Si cominciano ad analizzare i voti dei giovinazzesi. Quello che si sta delineando, in attesa del ballottaggio del 26 giugno tra Michele Sollecito e Daniele de Gennaro, è un panorama abbastanza chiaro, con leggere variazioni nelle percentuali rispetto a quanto accaduto 5 anni fa, sempre al primo turno della tornata elettorale. A puntualizzare analogie e differenze, è il Comitato per la Salute Pubblica con il suo Osservatorio elettorale. «L’area di centrosinistra – scrive – conferma globalmente la sua forza». Unendo le coalizioni di de Gennaro e di Maria Rosaria Pugliese, quella parte politica risulterebbe essere netta maggioranza in città. Ma le divisioni tra i due schieramenti hanno prodotto altri risultati. «Daniele de Gennaro e le liste che gli fanno da contorno – scrive ancora il Comitato – guadagnano oltre 7 punti percentuali rispetto al 2017. La coalizione civica raccolta intorno a Michele Sollecito perde invece circa 2 punti e mezzo. Maria Rosaria Pugliese e le sue liste conferma il peso elettorale di 5 anni fa». Nella precedente consultazione elettorale era presente un quarto candidato sindaco, Antonio Galizia, che raccolse il 4 percento circa dei voti. Una percentuale che si è molto ridotta in questo promo turno con l’ex comandante della stazione dei carabinieri che è stato in coalizione con la Pugliese. «A far la differenza per tutti gli schieramenti – continua il Comitato – è stata l’astensione. Oltre 5 punti percentuali in meno l’affluenza alle urne, che ha significato un calo di circa mille voti tanto per i partiti, quanto per i candidati sindaco. Il risultato è un ridimensionamento di tutte le formazioni, tranne che per il PD, che nonostante tutto continua a essere il primo partito a Giovinazzo, con un aumento della frammentazione politica». Il calo percentuale delle coalizioni inevitabilmente incide sul calo percentuale dei singoli partiti e gruppi politici. A cominciare da quelli che considerati trainanti per i singoli schieramenti. «Cala nettamente nella coalizione di Sollecito «Città del Sole» - puntualizza il Comitato - e di poco “Primavera Alternativa” nella coalizione di de Gennaro. In quella capeggiata da Maria Rosaria Pugliese, accanto alla tenuta del PD, si nota la spinta di donne e giovani raccolti nella lista ispirata direttamente alla candidata sindaca». Quella «Lista dei cittadini» che è stata la novità per questa campagna elettorale. Adesso occhi puntati sul ballottaggio. Sollecito e de Gennaro giocheranno le loro carte. Ma «la parola – come conclude il Comitato - rimane agli elettori che avranno modo di riflettere sulle indicazioni che verranno da partiti e candidati. Si apre lo spazio per trattative e accordi possibili così come per indicazioni più chiare e nette, rispetto al peso e agli equilibri esercitati nei mesi passati».