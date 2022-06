Amministrative 2022: i dati definitivi

I dati forniti dal Ministero dell’Interno sono definitivi. Confermano la vittoria al promo turno di Michele Sollecito e delle liste a lui collegate, con 4.643 voti (41,05 la percentuale), mentre Daniele de Gennaro e la sua coalizione, ha raccolto 4.215 preferenze (37,27 percento). Maria Rosaria Pugliese con i partiti e gruppi politici in appoggio, è rimasta ferma a 2.452 voti (21,68 percento). Come già detto a chiusura dei seggi è stato alto il numero delle astensioni. Su 18.786 iscritti nelle liste elettorali del comune di Giovinazzo, coloro che hanno esercitato il diritto di voto sono stati 11.654, pari al 62,04 percento.



La coalizione guidata da Michele Sollecito ha distribuito quasi equamente le preferenze nelle sue sette liste. La più suffragata è stata la lista Sollecito Michele Sindaco (SMS) che ha raccolto 803 voti. Pari al 7,42 percento. Le altre liste: Sud al Centro 769 voti (7,10 percento), Citta del Sole 758 voti (7 percento), Forza Giovinazzo 679 (6,27 percento), Noi per Giovinazzo 554 voti (5,12 percento), Con Sollecito 548 (5,06 percento), Iniziativa Democratica- Noi di centro 303 voti (2,80 percento). Il candidato sindaco ha raccolto 229 voti in più rispetto ai voti totali delle liste in appoggio.



Tra le liste di Daniele de Gennaro la più suffragata è stata Primavera Alternativa che ha totalizzato 1.123 voti (10,37 percento). La lista X de Gennaro sindaco ha raccolto 891 voti (8,23 percento), 22 Civica 779 (7,19 percento), Sinistra Italiana 623 voti (5,75 percento), Movimento Puglia Giovinazzo 530 voti (4,90 percento). Il candidato sindaco ha raccolto 269 voti in più rispetto alle liste a lui collegate.



Tra le fila di Maria Rosaria Pugliese i partito più suffragato è quello del Pd che si conferma essere il primo partito a Giovinazzo. Sono stati 1.440 le preferenze raccolte, pari al 13,30 percento. Tra gli altri partiti la Lista dei Cittadini – Pugliese la Sindaca ha raccolto 686 voti (6,34 percento), Patto Comune Prima Giovinazzo 189 voti (1,75 percento), La nostra città Giovinazzo 133 voti (1,23 percento), Popolari con Emiliano 19 voti (0,18) percento. Da questi risultati si potrebbe dedurre che la Pugliese sia stata sostenuta solo da due liste della sua coalizione. Le altre 3 liste non hanno portato voti sufficienti per garantirle un diverso risultato.